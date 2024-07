Kandydujesz do służby w policji, CBA, SKW? Musisz być krystalicznie czysty

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zbadał, jak wygląda nabór kandydatów do służb: policji, CBA, SKW i innych. – Utrata przymiotu posiadania nieskazitelnego charakteru lub nieposzlakowanej opinii stoi na drodze danej osoby do przyjęcia do służby mundurowej, a jeżeli ich utrata nastąpi w toku pełnienia służby, jest to przyczynek do zwolnienia z danej służby z uwagi na jej ważny interes – napisano w raporcie. Ustaw jest kilkanaście, wniosków kilka.

Po pierwsze, bezsprzecznie wskazuje się, że skazanie za przestępstwo pozbawia daną osobę, zwłaszcza zaś funkcjonariusza służby mundurowej, przymiotu nieposzlakowanej opinii.

Po drugie, także zatarcie skazania powoduje utratę analizowanych przymiotów, co stwierdzają sądy administracyjne i sądy powszechne.

Po trzecie, zgodnie z orzecznictwem, w służbach mundurowych nie tylko sam fakt skazania lub zatarcia skazania wpływa na utratę nieposzlakowanej opinii (czy nieskazitelnego charakteru), ale również jest to sytuacja, gdy wobec danej osoby przedstawione są zarzuty prokuratorskie (do czasu wyjaśnienia sprawy).

Fikcja niewykazywania skazania zamienia się w praktyce w fikcję niekaralności

Jednak fikcja niewykazywania skazania zamienia się w praktyce w fikcję niekaralności. Tym samym jest możliwe, że dana osoba zostanie do służby przyjęta, chociaż z dużym prawdopodobieństwem tak by się nigdy nie stało, gdyby odpowiednie organy miały wiedzę o skazaniu zagranicznym.