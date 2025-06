Teoretycznie wizja spadku inflacji od lipca do przedziału celu inflacyjnego, odsunięcie w czasie (i tak obecnie niewielkiego) ryzyka wzrostu rachunków za prąd, hamująca dynamika płac i wyraźnie dodatnia w ujęciu realnym główna stopa procentowa NBP mogłyby motywować Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp. W praktyce wydźwięk czerwcowej konferencji prezesa Glapińskiego oraz innych członków RPP nie daje wielkich nadziei na cięcie już podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia (decyzja w środę 2 lipca). Prezes NBP sugerował, że Rada może przeczekać wakacje (w sierpniu nie ma posiedzenia decyzyjnego) m.in. aby poznać projekt ustawy budżetowej na 2026 r.

Zdaniem części ekonomistów, również sytuacja na Bliskim Wschodzie mogłaby skłonić RPP do opóźnienia dalszych obniżek stóp procentowych, acz przez ostatni tydzień baryłka ropy Brent potaniała o ponad 10 dolarów, powracając do poziomów z połowy czerwca (około 67 dolarów). Średnie prognozy ekonomistów zakładają, że RPP obniży referencyjną stopę procentową NBP w 2025 r. jeszcze dwa razy, łącznie o 50 punktów bazowych, do 4,75 proc. na koniec roku.