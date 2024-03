Zamówienia publiczne. Możliwe nadużycia w związku z przewodnictwem w Radzie UE

Zamiast ustawy będzie obowiązywał regulamin

Mec. Rutkowski zaznacza też, że zamówienia, do których nie będzie się stosować ustawy PZP zgodnie z projektem mają być ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zamawiający musi zapewnić przejrzystość i równe traktowanie wykonawców oraz chronić tajemnice przedsiębiorstwa wykonawców, zaś osoby, które wykonują czynności w postępowaniu nie mogą pozostawać w konflikcie interesów. - Są to bardzo zdawkowe regulacje, które mają zastąpić całą procedurę udzielania zamówień przewidzianą w ponad 600 artykułach ustawy PZP, a więc stanowią dla zamawiającego istotne uproszczenie procesu udzielania zamówienia w stosunku do przepisów wyłączonych – podkreśla mec. Rutkowski. Jak dodaje, brak określonych w związku z tym ustawowo minimalnych terminów pozostawionych wykonawcom na składanie ofert czy wyłączenie możliwości zaskarżania przez wykonawców decyzji podejmowanych przez zamawiającego, pozwoli zamawiającym na szybsze udzielanie zamówień, co jednak może odbywać się ze szkodą dla konkurencyjności.

Radca prawny Edyta Głowińska z Kancelarii Prawnej Madejczyk zaznacza, że wyłączenie stosowania przepisów ustawy PZP rodzi obawy o nadużycia, ponieważ zamawiający nie będzie miał obowiązku publikowania ogłoszeń o zamówieniu. Będzie jedynie opierał się na swoim wewnętrznym regulaminie (o ile w ogóle będzie taki posiadał). Tego typu regulaminy są jednak oparte na dowolności, więc to zamawiający decyduje w nim nawet o tym, do kogo wysłać zaproszenie do złożenia oferty. Jak zauważa mec. Głowińska, stosowanie wyłączenia stosowania przepisów ustawy PZP niekoniecznie przekłada się na jawne i transparentne wydatkowanie środków publicznych. Dla zamawiających perspektywa braku stosowania ustawy PZP jest jednak kusząca, dlatego wielu z nich próbuje uniknąć stosowania tych przepisów, np. dzieląc zamówienie na części.

Są nadużycia

Prawnicy podkreślają, że po analizie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych niektórych podmiotów można mieć wrażenie, że możliwość zwolnienia ze stosowania ustawy PZP jest nadużywana. Mec. Głowińska zauważa, że bardzo duży odsetek ogółu zamówień stanowią te z wyłączeniem stosowania ustawy np. ze względu na wartość zamówienia. Świadczy to o tym, że zamawiający bardzo często szukają rozwiązań, aby obejść stosowanie ustawy PZP.

Adwokat i radca prawny Grzegorz Mazurek z Kancelarii Adwokackiej Zamówień Publicznych Mazurek Rudnicki przypomina, że jeśli zamówienie organizowałby np. podmiot z sektora finansów publicznych, to pomimo nieobowiązywania ustawy PZP, będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych.

Podobnie mec. Rutkowski podsumowuje, że wyłączenie stosowania ustawy PZP nie oznacza wyłączenia stosowania innych ram i zasad, w jakich funkcjonują podmioty wydające środki publiczne (tu chociażby trzeba zwrócić uwagę na zasady legalności, rzetelności, gospodarności czy celowości wydatków). Nadal nie ma zatem przyzwolenia na zupełnie dowolne wydatkowanie środków.