09:46 Kidawa-Błońska: Europa przeciera oczy ze zdumienia

Mateusz Morawiecki w Strasburgu mówi tylko to, co chce słyszeć Jarosław Kaczyński. Europa przeciera oczy ze zdumienia. — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) October 19, 2021

09:43 Morawiecki: Mógłbym cytować dziesiątki takich orzeczeń

- Mają one wspólną rzecz: potwierdzają, że krajowe Trybunały Konstytucyjne uznają swoje prawo do kontroli tego, czy prawo Unii stosowane jest w granicach tego, co zostało jej powierzone - mówi premier.



09:43 Morawiecki cytuje wyroki Trybunałów m.in. z Niemiec i Francji

Fragmenty wyroków mówią o prymacie konstytucji nad prawem unijnym.



09:40 Morawiecki: Chcę przedstawić państwu fakty ws. wyroku TK

Premier Mateusz Morawiecki w PE PAP/EPA

09:39 Joachim Brudziński chwali Morawieckiego, gani Ursulę von der Leyen

Merytoryczne, spokojne i pełne konkretów wystąpienie @MorawieckiM w #PE. Duży kontrast z emocjonalnym i konfrontacyjnym wystąpieniem @vonderleyen — Joachim Brudziński 🇵🇱 (@jbrudzinski) October 19, 2021

09:38 Morawiecki: UE nie jest państwem. Państwami jest 27 krajów członkowskich

- Nie powierzyliśmy Unii wszystkiego - kontynuuje premier.



09:37 Morawiecki: Prawo unijne wyprzedza prawo krajowe. Do poziomu ustawy

Ale najwyższym prawem pozostaje konstytucja - podkreśla Morawiecki.



09:34 "Niedopuszczalne jest narzucanie innym swoich decyzji bez podstawy prawnej"

- Odrzucam język gróźb, pogróżek i wymuszeń. Nie zgadzam się, by politycy szantażowali i straszyli Polskę - stwierdził premier. - Tak nie postępują demokracje - dodał.



09:32 Morawiecki: Europejczycy nie chcą, byśmy występowali przeciwko sobie

- Nie możemy milczeć, gdy nasz kraj jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy - mówi Morawiecki.

09:30 Morawiecki mówi o "niektórych państwach UE", które wspierają raje podatkowe

Czy to mieści się w katalogu wartości europejskich? Bardzo w to wątpię - mówi premier.



09:29 Morawiecki: Polska wspiera wspólny rynek europejski

Promujemy rozwiązania wzmacniające konkurencyjność europejskiej gospodarki - podkreśla polski premier.



09:27 Morawiecki: Patrzymy na to co możemy Europie dać

Polska zyskuje na integracji głównie dzięki wymianie handlowej na wspólnym rynku. Ale Polska nie weszła do UE z pustymi rękoma. Przedsiębiorcy z Niemiec, Francji czy Holandii w ogromnym stopniu korzystają na rozszerzeniu Unii - mówi Morawiecki.



09:26 Morawiecki: Kryzys gazowy może wpędzić miliony Europejczyków w ubóstwo

- Żadnego z tych problemów nie rozwiążemy w pojedynkę - podkreśla Morawiecki.



09:25 Morawiecki: Wokół naszych granic jest coraz bardziej niespokojnie

- Na wschodzie mierzymy się z agresywną polityką Rosji, która posuwa się nawet do wojen, by zablokować wybór europejskiej drogi w krajach naszego sąsiedztwa. Stoimy w obliczu zagrożenia energetycznego i gazowego - zaczyna swoje wystąpienie Morawiecki.



09:23 Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki

- Powiem o kryzysach przed którymi stoi dziś Europa, i którymi powinniśmy się zająć - mówi szef rządu.

Premier @MorawieckiM w #Strasburg: Staję tu dziś przed państwem, żeby rozwinąć nasze stanowisko w kilku podstawowych kwestiach, które uważam za fundamentalne dla przyszłości UE. Nie tylko dla przyszłości Polski, ale przyszłości całej naszej UE.

09:21 Von der Leyen: Chcemy silnej Polski w Zjednoczonej Europie

Chcemy Polski, która będzie w środku naszych dyskusji o budowaniu naszej przyszłości. Polska zawsze będzie w sercu Europy. Niech żyje Polska, niech żyje Europa - takimi słowami von der Leyen zakończyła swoje wystąpienie.



09:19 "Rząd Polski musi wyjaśnić w jaki sposób zamierza chronić pieniądze europejskie"

Komisja będzie działać, opcje są wszystkim znane - zapowiada szefowa KE

• Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego



• Mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe, aby chronić Unijny budżet



• Procedura określona w art. 7



Jest to potężne narzędzie. Musimy do niego powrócić.

09:18 Von der Leyen: Praworządność to spoiwo które łączy naszą Unię

Obowiązkiem mojej Komisji jest ochrona praw obywateli unijnych niezależnie gdzie żyją - mówi szefowa KE.



09:14 Von der Leyen: Wyrok TK kwestionuje podstawy UE

To bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - mówi von der Leyen.



09:12 Głos zabiera Ursula von der Leyen

09:12 Loga: Czekam na wystąpienie Morawieckiego

Szef MSZ Słowenii podkreśla, że chciałby dowiedzieć się jaką drogę widzi polski premier dla Unii Europejskiej

09:10 Loga: Nadrzędność prawa UE to warunek wstępny wspólnego życia w europejskim domu

Loga przypomina też, że wobec Polski prowadzona jest procedura z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec Polski.

09:10 Głos zabiera szef MSZ Słowenii, Anže Loga

Loga reprezentuje sprawującą prezydencję w UE Słowenię.

09:09 W Strasburgu rozpoczyna się debata

09:07 Suski w RMF FM: W Strasburgu słyszałem, że w Polsce są czołgi na ulicach

Na pytanie, po co szef rządu jedzie do Strasburga, skoro przebieg debaty można przewidzieć jeszcze przed jej rozpoczęciem, Marek Suski odparł w RMF FM: - Proszę sobie wyobrazić, gdyby w debacie, która jest tam wywołana na temat Polski premier powiedział, że nie będzie brał udziału. Natychmiast opozycja by powiedziała: no, to jest polexit, już Polska się wypisuje z Unii, lekceważy itd.

09:02 W poniedziałek minister Zbigniew Ziobro zapowiedział pozew do TSUE przeciw Niemcom

Według resortu sprawiedliwości "Niemcy łamią traktat w kwestii upolitycznienia sądownictwa i zasad powoływania sędziów".

08:52 W czwartek i piątek premier Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej

Na szczycie być może dojdzie do kompromisu między Komisją Europejską a polskim rządem.



08:50 Po wystąpieniu premiera Morawieckiego głos będą mogli zabierać europarlamentarzyści.

Za chwilę w @Europarl_PL debata o Polsce i wystąpienie premiera @MorawieckiM .Pozdrawiam ze Strasburga 👍🇵🇱

08:37 Bruksela nie podjęła jeszcze decyzji, co dalej z Krajowym Planem Odbudowy

Polska już teraz mogłaby dostać z KPO potrzebną rządowi zaliczkę w wysokości 4,7 mld euro.

07:23 W poniedziałek Morawiecki skierował list do przywódców państw UE

Szef rządu stwierdza w nim, że chce "wywołać niepokój" przywódców państw Unii i "zwrócić ich uwagę na niezwykle niebezpieczne zjawisko, które zagraża przyszłości naszej Unii". Zapewnia też, że Polska pozostaje lojalnym członkiem UE.

07:23 Premier Mateusz Morawiecki zabierze głos jako trzeci

Debatę otworzy przedstawiciel słoweńskiej prezydencji, jako druga głos zabierze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

07:22 Debata ma rozpocząć się o godzinie 9

Według harmonogramu prac PE potrwa do ok. 13