- Praworządność jest zasadą i wartością, która jest równie ważna dla Warszawy, jak dla wszystkich innych stolic - przekonywał premier.

- Jest różnica co do tego, czy pod pretekstem zasady praworządności można żądać od państw członkowskich takich rzeczy, których nie ma w traktatach. To sam rdzeń mojej wypowiedzi. Czy można działać poza tym, co panowie traktatów dali UE jako przyznane kompetencje? Moim zdaniem nie można - mówił Morawiecki.

Zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN, ponieważ te mechanizmy, które zostały wprowadzone nie spełniały naszych oczekiwań Premier Mateusz Morawiecki

- Słyszałem z tej sali, że wyroki sądowe są pisane na polityczne życzenie. Proszę mi pokazać jeden taki wyrok. Jeden. A ja mogę powiedzieć, że koledzy wasi z PO właśnie odpowiadają za taki grzech, bo słynna jest sprawa z czasu rządów (Donalda) Tuska, gdy wykonany został telefon do sędziego Sądu Okręgowego, który zareagował na telefon, by napisać wyrok na życzenie - mówił następnie polski premier.

Morawiecki podkreślił też, że "wyrok polskiego TK nie stwierdził nigdy, że przepisy Traktatów są niezgodne z konstytucją". - Polski TK stwierdził, że niezgodna z konstytucją jest tylko interpretacja niektórych przepisów traktatów - dodał.

- Tak zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN, ponieważ te mechanizmy, które zostały wprowadzone nie spełniały naszych oczekiwań. Nie były wypełniane decyzje wobec jawnego naruszania odpowiedzialności wobec sędziów - mówił też premier w kontekście izby SN, których funkcjonowanie kwestionuje TSUE.

Na koniec Morawiecki stwierdził, że dziś przypada rocznica zamordowania w 1984 roku przez komunistyczną bezpiekę księdza Jerzego Popiełuszki. - Solidarność, Solidarność Walcząca, której byłem członkiem, walczyła wówczas o wolność i demokrację. A niektórzy, którzy się tu wypowiadali, byli wówczas po innej stronie. To symboliczne gdzie oni siedzą dzisiaj, a gdzie siedzimy my - zakończył premier.