Parlament Europejski we wtorek debatuje nad wyrokiem TK ws. prymatu konstytucji nad prawem unijnym.

Cimoszewicz, europoseł, który wszedł do PE z list Koalicji Obywatelskiej mówił, że we współczesnej Polsce "trójpodział władzy jest fikcją, decyzje podejmuje jeden autokrata, parlament to kabaret, a posłowie opozycji są karani za wszystko".

- Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy są marionetkami. Telewizja Publiczna nieustannie kłamie. Niezależnych mediów prawie nie ma - mówił Cimoszewicz. Jak dodał "Polska spadła w tym czasie w rankingu wolności prasy o 40 pozycji".



- Podział społeczeństwa nigdy nie był tak głęboki, jak do tej pory - kontynuował Cimoszewicz.

Następnie były premier stwierdził, że teraz Morawiecki przyjechał do Brukseli szukać kompromisu, bo Polsce grozi zablokowanie środków z UE, bez których obecny rząd nie wygra - jak mówił - kolejnych wyborów. - Ale żadnego kompromisu nie będzie. Kilka dni temu ich wódz zapowiedział totalną destrukcję sądownictwa - mówił Cimoszewicz odnosząc się do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla RMF FM sprzed kilku dni.