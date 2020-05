Tarcza antykryzysowa: niezapłacone składki nie są kosztem pracodawcy

Fiskus twierdzi, że składki z pracowniczych pensji, które nie zostały zapłacone do ZUS, nie mogą być podatkowym kosztem. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej" z 4 maja. Czytelnicy mają jednak dodatkowe wątpliwości.

– Wiele firm poskładało wnioski o zwolnienie ze składek i nie zapłaciło ich. Nie dostały jednak jeszcze decyzji potwierdzających prawo do ulgi, a na kontach w ZUS mają zaległość. Czy wrzucić składki w koszty, czekać na decyzję i zrobić korektę po jej otrzymaniu? Czy też od razu nie zaliczać składek do kosztów, zakładając, że mamy mimo braku decyzji prawo do ulgi? – pytają.