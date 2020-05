Tarcza antykryzysowa: ulga składkowa w ZUS zwiększa podatek pracodawcy

– Powoduje to, że korzyść finansowa z ulgi jest mniejsza. Załóżmy, że spółka płacąca 19 proc. CIT zaoszczędziła 10 tys. zł na składkach. Przez to, że nie wrzuci ich w koszty, odprowadzi o 1,9 tys. zł większy podatek – tłumaczy Alicja Borowska-Woźniak, kierownik działu kadr i płac w biurze rachunkowym ASCS-Consulting.

– Kosztem uzyskania przychodów pracodawcy będzie więc tylko kwota wypłacana pracownikowi plus zaliczka na PIT – mówi Alicja Borowska-Woźniak. Przypomina, że firmy, które zatrudniają do dziewięciu osób, mogą przez trzy miesiące w ogóle nie płacić za nich składek. A przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 ubezpieczonych mają prawo do 50-proc. ulgi.

Przedsiębiorca może bowiem odliczyć tylko składki zapłacone: zdrowotną od podatku, a na ubezpieczenia społeczne od dochodu. Jeśli skorzysta ze zwolnienia, nie ma prawa do odliczenia. Nie wrzuci też składek na ubezpieczenia społeczne w koszty. W efekcie zapłaci wyższy podatek. Przez to korzyść ze zwolnienia z ZUS się obniża. Szerzej pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” z 7 kwietnia.

– Jest problem, bo nie dostają decyzji potwierdzających prawo do zwolnienia. A na kontach na profilu ZUS PUE niezapłacone składki widnieją jako zaległość. To niekomfortowa sytuacja. Przedsiębiorcy nie wiedzą chociażby, czy mają prawo do zasiłku chorobowego. Poza tym, składając wnioski o inne wsparcie, np. pożyczkę, muszą zadeklarować, czy już korzystają z pomocy publicznej. Są wątpliwości, co wpisać we wniosku, skoro nie dostali decyzji z ZUS potwierdzającej zwolnienie – mówi Alicja Borowska-Woźniak.