Tarcza antykryzysowa 2.0: trzeba zawiesić składki na ZUS i poczekać na zwolnienie

Sposobem wyjścia z tej sytuacji jest złożenie wniosku do ZUS o zawieszenie zapłaty składek na trzy miesiące. To jedna z pierwszych form wsparcia udostępnionych przez ZUS przedsiębiorcom, jeszcze przed wejściem tarczy antykryzysowej 1.0 w życie.

– W grę wchodzi wniosek RSO, czyli standardowy wniosek o odroczenie płatności składek, bądź wniosek RDU, czyli nowy wniosek o odroczenie połączone ze zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej. Należy go złożyć najpóźniej w ostatnim dniu płatności, czyli do 15 kwietnia – podpowiada mec. Lisawa.

– Po wejściu w życie tarczy 2.0 firma złoży dodatkowo wniosek o zwolnienie z tych samych składek (wniosek RDZ). Wydaje się, że ZUS będzie przyjmował to, co jest korzystniejsze dla firmy, a więc nie będzie dalej rozpatrywał wniosku o odroczenie, lecz jedynie o zwolnienie z tych składek. Nie będzie też potrzeby zawarcia umowy z ZUS dotyczącej odroczenia składek podlegających zwolnieniu.

Zwolnienie ma mieć uzasadnienie

Zgodnie z nowymi przepisami prawo do zwolnienia mają wszyscy przedsiębiorcy spełniający warunek liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych na 29 lutego (obecnie do 9 osób, po zmianach do 49 osób) i prowadzenia działalności przed 1 lutego. Taki przedsiębiorca nie mógł być w trudnej sytuacji finansowej na koniec 2019 r.