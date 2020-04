Tarcza antykryzysowa: ZUS nie zwolni ze składek po ich opłaceniu

Wniosek przedsiębiorcy o zwolnienie ze składek za marzec, złożony po ich uregulowaniu, będzie bezprzedmiotowy.

Tak samo będzie, gdy płatnik zapłaci należności składkowe za kwiecień i maj, a potem zawnioskuje o zwolnienie z ich opłacania. Oznacza to, że choć wniosek w tej sprawie można złożyć do 30 czerwca br., już teraz trzeba podjąć decyzję, czy korzystać z tej ulgi. Poniżej dalsza część artykułu

Ogólne warunki Prawo do zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj przysługuje dwóm grupom płatników:

- firmom, które 29 lutego br. zgłaszały do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób,

- samozatrudnionym, czyli osobom prowadzącym jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą.

W oby przypadkach ulga obejmie tylko tych płatników, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnionych obowiązuje dodatkowo limit przychodu za pierwszy miesiąc, za który wnioskują o zwolnienie – nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, tj. 15 681 zł.

Zadość formalnościom Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi, nie powinni opłacać składek za miesiące, za które wnioskują o zwolnienie. Powinni natomiast złożyć za te miesiące dokumenty rozliczeniowe (raporty i deklaracje), z których będzie wynikać wysokość składek do umorzenia. Dokumentów nie musi składać samozatrudniony, który opłaca składki za siebie od najniższej podstawy wymiaru, jeśli nie zaszły żadne zmiany w jego sytuacji w stosunku do ostatnio złożonej deklaracji.

Same korzyści W razie zgody ZUS na zwolnienie ze składek sprawa jest klarowna. Przedsiębiorca nie musi ich płacić, okres ten nie wpłynie na prawo ani wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a wszyscy objęci dotąd ubezpieczeniem zdrowotnym będą mieli prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez cały okres objęty tą ulgą. Przedsiębiorca nie musi się też obawiać, że zostanie wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – pod warunkiem, że podlegał mu 1 lutego 2020 r.

Pytania bez odpowiedzi Tarcza antykryzysowa nie daje natomiast odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się odnośnie ewentualnej odmowy ZUS udzielenia tej ulgi.

Po pierwsze nie wiadomo, co ze składkami niezapłaconymi za marzec – maj. Czy płatnikowi zostanie wyznaczony jakiś termin na ich uregulowanie bez konsekwencji? Czy jeśli zawnioskuje o rozłożenie tych należności na raty, korzystając z „tarczowego" zwolnienia od opłaty prolongacyjnej, to ZUS doliczy mu odsetki za zwłokę od dnia następnego po upływie terminu do opłacenia składek? Czy może terminy te będą liczone z uwzględnieniem faktu złożenia wniosku o udzielenie ulgi?

Druga – ważniejsza kwestia – dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Czy przedsiębiorca z niego „wypadnie"? A jeśli tak, czy okoliczności, w jakich się to stało, będą wystarczającym argumentem do przywrócenia mu terminu na opłacenie składki chorobowej? W czasach epidemii, gdzie istnieje ryzyko zarówno poddania się kwarantannie, jak i zachorowania, jest to kwestia niezmiernie ważna.

Te pytania Redakcja Rzeczpospolitej skierowała do ZUS. Po uzyskaniu na nie odpowiedzi, opublikujemy je na łamach tygodnika.