Pieniądze za praworządność: skarga rządu do TSUE prawie gotowa

Chodzi o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2020 r. ws. systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (rozporządzenie 2020/2092). Skarga stawia mu wiele zarzutów: że nie zastosowano właściwej podstawy prawnej dla jego rozporządzenia, skoro bowiem ma mieć zastosowanie do więcej niż jednego roku budżetowego – to wymagałoby m.in. jednomyślności Rady, a co najmniej ze względu na zasadę jednomyślności sprzeciw Polski nigdy nie zostałby przyjęty.