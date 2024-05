O autorach

Lukas Hermwille, Joseph Dellatte, Aleksander Śniegocki

Dr Lukas Hermwille pracuje w niemieckim Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Dr Joseph Dellatte jest rezydentem we francuskim think tanku Institut Montaigne. Aleksander Śniegocki jest prezesem polskiego think tanku Instytut Reform.