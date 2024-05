Decyzja Jarosława Kaczyńskiego o przyłączeniu się polityków PiS do protestu rolników to gest czysto koniunkturalny. I politycznie w pełni zrozumiały. Jeśli rządzący w jasny sposób opowiadają się za kontynuacją Zielonego Ładu, to opozycja, w imię polaryzacji, ma prawo ustawiać się do tej decyzji w kontrze.

Reklama

PiS działa na szkodę rolników, którzy na deintegracji Unii mogą tylko stracić

Tak zbija się – i to znów normalne – kapitał polityczny, kluczowy w kontekście zbliżających się wyborów. Tyle że to, co zrozumiałe w politycznej taktyce, niekoniecznie musi się sprawdzić z perspektywy długoterminowej strategii.

Czy PiS zyska punkty na poparciu rolników?

Po pierwsze, wyborcze centrum, które przy frekwencji w granicach 50 proc. zdecyduje o wyniku wyborów europejskich, musiałoby zapomnieć, że PiS, sam Kaczyński i unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski stali — i to aktywnie – po stronie Zielonego Ładu i ponoszą za niego odpowiedzialność.