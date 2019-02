Uproszczone sprawozdanie za 2018 r. - do kiedy mozna zdecydować

Ostateczny termin na podjęcie uchwały o sporządzaniu uproszczonego sprawozdania finansowego wyznacza dzień, do którego przedsiębiorstwo musi sporządzić ten raport. Deyzja powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji polityki rachunkowości.

W artykule 3 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), który zawiera definicje pojęć w niej używanych, próżno szukać pojęcia "uproszczony". Przyjmuje się, że w kontekście sporządzania sprawozdań finansowych, uproszczenia polegają na możliwości zaprezentowania przez wskazane w uor jednostki węższego zakresu informacji, niż to wynika z wzorów części składowych sprawozdania finansowego z załącznika nr 1 do uor. Uproszczone wzory elementów sprawozdania finansowego zawierają załączniki nr 4 oraz nr 5 do uor.

Jednostki mikro...

Grupą podmiotów, która ma możliwość opracowywania uproszczonych sprawozdań finansowych według załącznika nr 4 do uor, są jednostki mikro. Zostały one zdefiniowane w art. 3 ust. 1a uor. Zalicza się do nich:

1.

spółki handlowe (kapitałowe i osobowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, gdy podmioty te w roku obrotowym, za który przygotowują sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przewyższyły przynajmniej dwóch z trzech poniższych wielkości:

a) 1 500 000 zł – odnośnie do sumy bilansowej na koniec roku obrotowego,

b) 3 000 000 zł – odnośnie do przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy,

c) 10 osób – odnośnie do średniorocznego zatrudnienia w pełnych etatach;

2.

organizacje pracodawców, związki zawodowe, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organizacje samorządu zawodowego, społeczno-zawodowe organizacje rolników, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i orga- nizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – w przypadku gdy nie prowadzą działalności gospodarczej,

3.

spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, gdy przychody netto wskazanych podmiotów ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych osiągnęły równowartość w walucie polskiej więcej niż 2 000 000 euro i mniej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku podmiotów, które rozpoczynają działalność lub prowadzenie ksiąg w sposób wskazany w ustawie – w roku obrotowym rozpoczęcia działalności lub prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób określony w uor,

4.

spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku funkcjonujące na podstawie ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 uor,

5.

przedsiębiorstwo w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe, gdy na dzień następujący przed dniem otwarcia spadku było jednostką mikro.

Aby wskazane podmioty mogły zastosować uproszczenia, organ zatwierdzający musi podjąć decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem do uor przewidzianym dla jednostek mikro (załącznik nr 4).

Zgodnie z art. 3 ust. 1b uor, do jednostek mikro należy zaliczyć także podmioty wskazane w punkcie 1 (powyżej), które:

1.

przygotowały sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy w formie uproszczonej przewidzianej dla jednostek mikro oraz

2.

w roku obrotowym, za który przygotowują sprawozdanie finansowe, lub w roku następującym przed tym rokiem obrotowym przewyższyły dwie z trzech wartości:

a) 1 500 000 zł – odnośnie do sumy bilansowej na koniec roku obrotowego,

b) 3 000 000 zł – odnośnie do przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy,

c) 10 osób – odnośnie do średniorocznego zatrudnienia w pełnych etatach;

... i małe

Do podmiotów, które mogą opracować sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, zalicza się także jednostki małe. Są to:

1.

spółki wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1 uor (spółki kapitałowe i osobowe, w tym również w organizacji, spółki cywilne), inne osoby prawne, podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 uor (spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, gdy podmioty te w roku obrotowym, za który przygotują sprawozdanie finansowe, oraz w roku następującym przed tym rokiem obrotowym, a w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność lub prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z uor – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły prowadzenie działalności lub prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie osiągnęły przynajmniej dwóch z trzech wielkości:

a) 25 500 000 zł – odnośnie do sumy bilansowej na koniec roku obrotowego,

b) 51 000 000 zł – odnośnie do przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy,

c) 50 osób – odnośnie do średniorocznego zatrudnienia w pełnych etatach;

2.

spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które stosują przepisy o rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 uor,

3.

podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a uor, czyli przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku prowadzone były księgi rachunkowe, w przypadku gdy na dzień następujący przed dniem otwarcia spadku były jednostką małą.

Aby wskazane podmioty mogły zastosować przewidziane dla nich uproszczenia, organ zatwierdzający musi podjąć decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uor, przewidzianym dla jednostek małych.

Za jednostki małe uznaje się także podmioty wskazane w punktach 1–3 powyżej, które spełniły następujące warunki:

1)

przygotowały sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy w formie uproszczonej przewidzianej dla jednostek małych oraz

2)

w roku obrotowym, za który przygotowują sprawozdanie finansowe, lub w roku następującym przed tym rokiem obrotowym przekroczyły dwie z trzech wartości:

a) 25 500 000 zł – odnośnie do sumy bilansowej na koniec roku obrotowego,

b) 51 000 000 zł – odnośnie do przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów za rok obrotowy,

c) 50 osób – odnośnie do średniorocznego zatrudnienia w pełnych etatach.

Zakres przekazywanych danych

Informacje, które powinny zostać wykazane przez podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, zostały zaprezentowane >w tabeli 1. Obok elementu sprawozdania finansowego wskazano liczbę pozycji, które składają się na niego.

Podmioty mikro nie muszą opracowywać informacji dodatkowej, jeżeli wymagane informacje zawrą w informacjach uzupełniających do bilansu. Ponadto, nie jest konieczne opracowanie rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przez żaden z wymienionych w tabeli podmiotów.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 uor, podmioty sporządzające sprawozdanie finansowe mogą prezentować pozycje w raporcie z większą szczegółowością, niż określono to w załącznikach do uor. Treść sprawozdania może zostać niejako dopasowana do specyfiki jednostki. Możliwe jest także pominięcie wykazywania pozycji sprawozdania, jeśli nie wystąpiła ona za dany rok obrotowy oraz za rok poprzedzający dany rok obrotowy.

Termin na decyzję

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje, kiedy należy podjąć decyzję (uchwałę) odnośnie do opracowania uproszczonego sprawozdania finansowego, jednak nie musi być to termin przed zakończeniem roku, za który podmiot będzie sporządzać sprawozdanie finansowe. W art. 52 ust. 1 uor określono, że sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, zatem terminem ostatecznym na podjęcie uchwały jest okres, który podmiot ma na sporządzenie sprawozdania. W przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, datą graniczną podjęcia uchwały o sporządzeniu sprawozdania za 2018 r. w uproszczonej wersji będzie 31 marca 2019 r. Oczywiście względy praktyczne wskazują, aby podejmować decyzję odpowiednio wcześniej, tak aby służby księgowe miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie sprawozdania finansowego. Gdy organ zatwierdzający podejmie decyzję po przekroczeniu wskazanego terminu lub nie podejmie jej w ogóle, podmiot – pomimo dotrzymania innych warunków – musi opracować sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor.

Filip Garbacz konsultant w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu

Uzyskanie statusu jednostki małej lub mikro jest prawem, a nie obowiązkiem, a decyzja o stosowaniu uproszczeń powinna także znaleźć swoje odzwierciedlenie w aktualizacji polityki rachunkowości.

Ustawa o rachunkowości nie precyzuje terminu, w którym najwcześniej można podjąć uchwałę o zastosowaniu uproszczonego wzoru sprawozdania finansowego. Ponieważ w wielu przypadkach konieczna jest weryfikacja progów wartościowych za dany rok, za który przygotowy- wane jest sprawozdanie finansowe, wskazuje się, że podmioty powinny podejmować decyzje po zakończeniu danego roku, ale przed upływem terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego.

