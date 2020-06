Tarcza 4.0: zmiany w prawie karnym

Nie pomogły apele, by nie zmieniać kodyfikacji karnych przy okazji noweli koronawirusowych. Zmiany są. I to poważne.

W kodeksie wykroczeń pojawi się nowy przepis, który stanowi o odpowiedzialności karnej osób, które będą zakłócać np. lekcje online czy inne przekazy online (rozprawy online). To odpowiedź na to, co się działo tuż po uruchomieniu lekcji online w szkołach (szkołyy przeszły na zdalne nauczanie z powodu zarazy). Za zakłócenie lekcji online grozić będzie grzywna do 1000 złotych. Jeśli ktoś dodatkowo przy tym używać będzie słów obelżywych, to grzywna może wynieść nawet 3 tys. złotych.