Polskie firmy apelują do Donalda Tuska: nie porzucajcie projektu CPK

CPK za drogi?

Według budżetu przedstawionego przez poprzedni rząd, łączne wydatki na lotnisko, powiązaną infrastrukturę oraz rezerwę inwestycyjną to ponad 70 mld złotych. „Kwota gigantyczna, nawet gdy uwzględnimy, że niektóre inwestycje, np. baza techniczna dla samolotów, będą generowały dodatkowe przychody. W planowanym budżecie koszty samej części lotniskowej mają wynieść 51 mld złotych. Zwracamy uwagę, że podobny poziom wydatków poniesiono na dwie pierwsze fazy budowy nowego lotniska w Stambule, które w 2023 r. obsłużyło 76 mln pasażerów, zaś w perspektywie dekady ma szanse stać się największym lotniskiem na świecie. Nakłady przewidziane na budowę polskiego lotniska nie korespondują z analogicznym ruchem pasażerskim, jak w przypadku Stambułu” – czytamy w eksperckim liście.

Przestrzelone prognozy

Zdaniem jego autorów dane dotyczące przychodów osiąganych przez inne, porównywalne lotniska (ponad 30 mln pasażerów) wskazują, że przychody osiągane przez port lotniczy w ramach CPK będą zdecydowanie zbyt niskie, aby pokryć wieloletnie koszty operacyjne lotniska w warunkach konieczności jednoczesnego spłacania zobowiązań zaciągniętych na tę inwestycje „W najlepszym dla lotniska Chopina roku 2019 łączne przychody wyniosły niecały 1 mld zł” – wskazują.

Przyszłość LOT-u na CPK

Projekt budowy CPK zakładał skokowy rozwój LOT i awans polskiego przewoźnika do grupy europejskich liderów i założenie, że pozostanie on niezależny. „To mało realistyczne myślenie w sytuacji, kiedy na rynku europejskim trwa konsolidacja i umacniają się trzy silne grupy przewoźników skupionych wokół Lufthansy, KLM Air France oraz British Airways z Iberią. Równocześnie, abstrahując od tych zjawisk (na które nie mamy wpływu), projekt CPK zakłada, że w naszym regionie to PLL LOT będzie liderem, linią pierwszego wyboru. Czy tak się w istocie stanie?

LOT właśnie podjął decyzje o ekspansji, próbuje wrócić do przejęć, powiększa flotę. Czy to wystarczy, by sprostać wymogom skutecznego operowania na tak dużym rynku?