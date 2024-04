Wraca sprawa pobicia Wojciecha Kwaśniaka. W tle afera SKOK Wołomin

Oprócz Polaszczyka karę 2 lat pozbawienia wolności usłyszał Jacek W., który został uznany winnym poplecznictwa.

Proces dotyczący pobicia Kwaśniaka to jedna z wielu spraw związanych z SKOK Wołomin. Według prokuratury to właśnie z tej kasy miały być wyprowadzane ogromne pieniądze, co w konsekwencji doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości ponad 3 mld zł.