Jarosław Kaczyński dociska posłów w eurokampanii

Polexit albo śmierć Wyjście Polski z Unii Europejskiej było do niedawna egzotycznym pomysłem pociągającym garstkę najtwardszych eurosceptyków. Jego głosicieli jednak przybywa, a słowo „polexit" powoli wkracza na polityczne salony.

Eurowybory Niech się wszyscy wykażą

Proces układania list w PiS do PE był jak zwykle nacechowany potężnymi napięciami. Głownie za sprawą kandydatur Jacka Kurskiego, Daniela Obajtka oraz Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Publicznie – zwłaszcza wobec pierwszego nazwiska – były zgłaszane wątpliwości przez polityków PiS. W ostatniej chwili doszło też do licznych roszad personalnych. Ale rdzeń pomysłu PiS na tę kampanię to nie zmienia: wszystkie ręce na pokład. Na listach ma trwać bratobójcza rywalizacja, która ma z kolei zapewnić jak najlepszy możliwy wynik. PiS oczywiście nie powtórzy rekordowego rezultatu z 2019 roku, gdy pokonał ówczesną Koalicję Europejską. Ale nie musi. Wystarczy najmniejsza przewaga nad KO w skali kraju, by prezes PiS Jarosław Kaczyński mógł ogłosić kolejne z rzędu zwycięstwo. I tylko to się liczy.