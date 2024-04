Tusk krytykowany za wystawienie ministrów do PE? Start Obajtka pozwala mu uzasadnić tę decyzję

Nic więc dziwnego, że Donald Tusk wezwał prokuratora generalnego do tego, by pilniej się zajął rozliczaniem byłego prezesa Orlenu. I jak możemy się spodziewać, w rytm kampanii wyborczej kolejne informacje będą wychodzić na światło dzienne, sprawiając, że wyborcy partii składających się na Koalicję 15 października, uznają, że trzeba iść głosować i nie dopuścić, by w Parlamencie Europejskim znaleźli się ludzie, którzy są szwarccharakterami ostatnich ośmiu lat.

Taki ruch też pozwala Tuskowi zbić argument, że do PE wybierają się ważni ministrowie, szefowie i wiceszefowie komisji śledczych, którym postawił zadanie rozliczenie rządów PiS. Skoro kampania wyborcza ma dotyczyć właśnie rozliczania partii Kaczyńskiego, trudniej będzie krytykować Platformę za to, że ci, którzy mieli sprzątać po PiS, teraz jadą do Brukseli.

Dlaczego dla Jarosława Kaczyńskiego CPK jest wygodnym tematem w kampanii

Ale i PiS szuka wygodnego dla siebie pola starcia – świetnym okazuje się lotnisko. Obchody 90-lecia lotniska Chopina na warszawskim Okęciu stały się okazją do ogłoszenia przez nowe władze planów jego rozwoju, co przekreśla szanse na realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego. A ponieważ w ostatnich miesiącach okazało się, że poparcie dla tego projektu znacznie wykracza poza bańkę pro-PiS (za budową CPK jest na przykład Lewica), dla PiS to bardzo nośny temat. Dlatego też we wtorek Jarosław Kaczyński ogłosił: te wybory, które są przed nami, choć to są wybory europejskie, będą dotyczyć właśnie tej sprawy.

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński: My wprowadzilibyśmy 60 tys. zł kwoty wolnej, Polska dogoniłaby Anglię W praktyce zapadła decyzja o tym, że nie będzie budowane CPK. A to jest kwestia z jednej strony naszego rozwoju gospodarczego na dłuższą metę, z drugiej strony — deprowincjonalizacji Polski - mówił wygłaszając oświadczenie prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

A zatem chce, byśmy głosując 9 czerwca, dyskutowali na temat tego, czy Polska ma realizować wielkie projekty infrastrukturalne, czy też – jak to określił Kaczyński – się zwijać. Co ciekawe, większość sympatyków PO uważa CPK za przykład pisowskiej gigantomanii, więc wśród własnych najtwardszych zwolenników KO zaniechaniem budowy Portu niewiele ryzykuje. Tyle że daje szansę PiS na ustawienie sporu w sposób, który będzie wygodny dla partii Kaczyńskiego. A CPK w tej narracji staje się symbolem porzucenia narodowych ambicji, podległości Berlinowi i Unii Europejskiej. Słowem jest dla PiS trampoliną do przedstawiania swej suwerennościowej narracji wyborczej.

Szkoda, bo wybory do PE powinny dotyczyć czegoś innego.