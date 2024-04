Po południu we wtorek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski poinformował na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim, że wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Prezydent zabrał głos o godz. 20:00.

W wystąpieniu Andrzej Duda zaznaczył, że Polska w 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej. - 1 maja 2004 roku to był bardzo dobry dzień dla Polski. Kilka pokoleń marzyło, by powrócić do politycznej wspólnoty zachodniego świata, zjednoczonej Europy i stało się to naszym wspólnym udziałem - ocenił.

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Potrzebujemy inwestycji takich jak CPK"

Prezydent przekonywał, że 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej to "wielki sukces każdego z nas". Andrzej Duda wspomniał o tysiącach inwestycji, wykorzystywaniu funduszy europejskich oraz ekspansji polskich firm w Europie. - Wystarczy rozejrzeć się, jak Polska zmieniła się w tym czasie. Wykorzystaliśmy ten okres znakomicie - stwierdził.

- Ale jesteśmy ambitni, chcemy rozwijać się dalej. Potrzebujemy wielkich, strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, po to, byśmy jeszcze szybciej dołączyli do najbogatszych państw Europy - oświadczył prezydent.