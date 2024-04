„Paradoks polega na tym, że celem jest zmniejszenie zależności Europy od Rosji, ale teraz, nie zdając sobie z tego sprawy, możemy wyposażyć Rosję w zdolność do wywierania presji w obszarach żywności i nawozów” – ostrzega Norweg.

Czytaj więcej Rolnictwo UE chce nałożyć cła na import zboża z Rosji i Białorusi Rosja używa żywności jak broni, więc UE użyje ceł w roli embarga na import zbóż, pisze „Financial Times" na podstawie rozmów z urzędnikami Komisji Europejskiej.

Eksport nawozów potężnym narzędziem szantażu

Ceny nawozów gwałtownie wzrosły od rozpętaniu przez Kreml wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku i ograniczenia zakupów rosyjskiego gazu.

Od tego czasu ceny nawozów potaniały wraz ze spadkiem cen gazu, ale europejski przemysł w dalszym ciągu boryka się z trudnościami, a import z Rosji zajmuje dużą część rynku, wyjaśnił Holseter. Rosja sprzedaje swoje nawozy ze zniżkami, często stosując dumping, byle zdobyć i utrzymać klientów.

Norweg przestrzegł, że Kreml może wykorzystać swoją pozycję na rynku nawozów do nacisków i szantażu politycznego jak to było w wypadku gazu. „Kiedy produkujesz coś, co jest tak ważne dla produkcji żywności, jest to potężne narzędzie” – podkreślił dyrektor generalny Yara.