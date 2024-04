Wyrzuciła psa z balkonu prosto na beton. Sąd: pójdzie na pół roku do więzienia

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w poniedziałek 29 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku odrzucił apelację 43-latki i utrzymał w mocy wyrok.



Sędzia Dorota Niewińska, uzasadniając wyrok, zwróciła uwagę na to, że oskarżona nie zareagowała na to, co się stało, nie zainteresowała się losem psa i nie próbowała mu pomóc. - To zachowanie całkowicie sprzeczne z tym, co deklaruje oskarżona, a mianowicie z przypadkowością zdarzenia oraz tym, że nigdy nie wyrządziłaby krzywdy zwierzęciu - powiedziała sędzia.