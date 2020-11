Tarcza antykryzysowa: skarbówka wyłapuje firmy wyłudzające subwencje z PFR

– Pierwszy krok to porównanie zadeklarowanych we wniosku do PFR obrotów z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Są tam wszystkie informacje, co się dzieje w firmie – tłumaczy Arkadiusz Łaba. Dodaje, że wysokość obrotów można też zweryfikować za pomocą STIR. To system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który pozwala namierzać za pomocą określonego algorytmu transakcje mające na celu wyłudzenie podatku. Pobiera z banków dane finansowe przedsiębiorstw i przygotowuje analizy, na podstawie których określany jest poziom ryzyka wyłudzeń.