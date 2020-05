Koronawirus: ulgi podatkowe dla firm oferujących e-wizyty

Zgodnie jednak z objaśnieniami Ministerstwa Finansów do ulgi IP Box informatycy, którzy chcą rozliczyć w preferencyjny sposób dochody z autorskiego prawa do programu komputerowego, powinni wystąpić o interpretację indywidualną. To dlatego, że według Ministerstwa Finansów w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości zdefiniowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego".