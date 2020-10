Prof. Krzysztof Pyrć: Nie ma dowodów, że wirus złagodniał

- Wchodzimy w trudny okres, wszyscy zgadujemy co się wydarzy. Ja personalnie boję się, że wchodzimy w jesień - mówił prof. Pyrć.

Wirusolog podkreślił, że "na ten moment nie ma dowodów na to, by cokolwiek się zmieniło" jeśli chodzi o koronawirusa. - Brak jest dowodów na to, że wirus złagodniał - stwierdził.

Prof. Pyrć ostrzegł też, że koronawirus "będzie dotykał także osób młodszych". Przypomniał, że czynnikiem ryzyka nie jest tylko to, że ktoś jest "umierający". - Czynnikiem ryzyka jest otyłość, cukrzyca - wyliczał.