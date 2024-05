Odkrycie w Kossakówce. Znaleziono zeszyty znanej poetki

O odkryciu poinformował Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Z przekazanych informacji wynika, że robotnicy remontujący „Kossakówkę” natrafili na ukryte w stropie klatki schodowej zeszyty szkolne, których właścicielka podpisała się jako Magdalena i M. Kossak.

Reklama

„Wszystko więc wskazuje na to, że należały do młodziutkiej Magdaleny Samozwaniec (1894–1972) – przyszłej pisarki, córki znanego batalisty i właściciela remontowanej willi Wojciecha Kossaka, siostry poetki Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Część z nich to ćwiczenia z kaligrafii niemieckiej, część to notatki z chemii, historii oraz inne zapiski” – napisali przedstawiciele SKOZK. Teraz odnalezionymi rękopisami zajmą się konserwatorzy.

„Jeżeli władza konserwatorska wyrazi zgodę, zeszyty wrócą do „Kossakówki” jako eksponat urządzanego w tym miejscu muzeum Rodziny Kossaków” – dodaje SKOZK.

Kiedy zostanie oddane muzeum Kossaków w Krakowie

Prace w willi rozpoczęły się jesienią 2023 r. Obiekt zostanie gruntownie przebudowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze i edukacyjne. W tym roku planuje się zakończenie robót przy elewacjach i stolarce okiennej oraz znaczne zaawansowanie prac wewnątrz budynku. Otwarcie Muzeum planowane jest na połowę 2026 roku.