Badania PBS: Zabytki mniejszości narodowych traktujemy jak swoje

Wyniki badania potwierdzają rezultaty dwóch wcześniejszych sondaży przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Pozytywny stosunek do dziedzictwa kulturowego łączy Polaków, nawet jeśli w innych kwestiach są podzieleni. Aż 78 proc. badanych uważa, że ochrona zabytków jest ważna dla nich osobiście.

Jakie zabytki są odnawiane dzięki NIKZ

Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków finansujemy prace na nekropolii Kaliszu - Szczypiornie, gdzie pochowano kilkuset ukraińskich bohaterów wojny polsko - bolszewickiej. Spoczywają tam żołnierze 1. Zaporoskiej Dywizji Strzeleckiej, 4. Kijowskiej Dywizji Strzelców, 5. Chersońskiej Dywizji Strzeleckiej i 6. Siczowej Dywizji Strzelców, którzy na początku lat dwudziestych XX wieku internowani zostali w obozie w Kaliszu.

Czytaj więcej Historia Polacy odnawiają zabytki za granicą. Nie tylko w Ukrainie W tym roku Instytut Polonika będzie odnawiał 25 zabytków związanych z polskim dziedzictwem, które zlokalizowane są poza granicami naszego kraju. W sumie na ten cel zostanie przeznaczonych 8 mln zł.

W 2023 roku Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podjął się kompleksowej renowacji cmentarza, chcąc wspólnie z Miastem Kalisz upamiętnić to miejsce. Głównym celem jest przywrócenie charakteru cmentarza wojskowego i wpisanie go w kontekst historyczny i geograficzny, pozwalający oddać burzliwe dzieje nekropolii. Otwarcie odnowionego cmentarza jest zaplanowane na 14 sierpnia.

Ikonostas jak odkrycie obrazu El Greco

NIKZ przygotowuje też program wspierania remontów 17 zabytkowych nekropolii żydowskich. Zlecił także interwencyjną konserwację najstarszego ikonostasu w naszej części Europy, odkrytego w prawosławnej cerkwi w Nowoberezowie koło Hajnówki.

Odkryto tam liczący blisko 400 lat ikonostas. Zdaniem historyków sztuki to znalezisko porównywalne z odnalezieniem obrazu El Greca na Mazowszu. Odkrycia dokonali prof. Zbigniew Michalczyk, dr Piotr Jamski i Jan Nowicki z zespołu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Jak mówią badacze, rangę odkrycia podkreślał fakt, że Podlasie to region wyjątkowo mocno dotknięty zniszczeniami wojennymi. Ikonostas odnaleziono na strychu cerkwi św. Jana Teologa w Nowoberezowie, ufundowanej przez Izabelę Branicką w roku 1771. Prawdopodobnie wcześniej znajdował się on w świątyni zbudowanej w tej samej miejscowości w roku 1617.