Nieznane oblicze polsko-litewskich Tatarów

- Społeczeństwo chrześcijańskie w którym funkcjonowało także traktowało jako własne, Tatarzy stali się jego częścią. W procesie asymilacji przyjęli oni lokalną kulturę. Podstawową warstwą poziomu kultury była kultura religijna. I ta wystawa ma to uświadamiać. Takiej kultury prawdopodobnie gdzieś indziej nie spotkamy, to jest swoista kapsuła czasu – dodaje profesor.

Zwraca uwagę, że wiele elementów wystawy jest pionierskich, bowiem po raz pierwszy mamy do czynienia z wystawą poświęconą Tatarom polsko – litewskim. - Układ przestrzenny tej ekspozycji oparty jest na stojących naprzeciwko siebie dwóch elementach. Jednym jest zreprodukowany rysunek Franciszka Smuglewicza, malarza doby stanisławowskiej. Stworzył on album rysunków tuszem, przedstawiający Wilno z lat 1780. Znalazł się w nim rysunek, który przedstawia nabożeństwo tatarskiej w meczecie. Naprzeciwko stoi replika minbara czyli kazalnicy imama, którą odkryłem w 1998 r. podczas ekspedycji terenowej na Litwę i Białoruś w celu inwentaryzacji zabytków tatarskich, meczetów i cmentarzy – opisuje kurator wystawy. - To unikatowy zabytek na skalę światową, wykonany u nas, który pochodzi z okresu Jana III Sobieskiego. Ten obiekt pokazuje udział Tatarów w kulturze staropolskiej, kulturze szlacheckiej dawnej Rzeczpospolitej – mówi.

Tatarzy korzystali z Biblii ariańskiej

Profesor dodaje, że ta wystawa ma pokazywać zaadaptowanie przez Tatarów polskiej i staropolskiej literatury religijnej do własnych ksiąg. Korzystali oni z biblii ariańskiej zwaną Biblią nieświeską z 1572 r. Fragmenty pisma świętego włączali do swoich pism, aby wykazać, że różne elementy kultu muzułmańskiego i ich prawdziwość jest udokumentowana w Biblii.

- Potraktowali ten tekst jako źródło wiedzy religijnej. Z punktu widzenia islamu taka postawa to herezja. Tatarzy mimo to poszukiwali punktów wspólnych, które łączyły by ich ze społeczeństwem w którym się znajdowali – dodaje.

Wystawa ta była możliwa dzięki współpracy z Litewskim Muzeum Narodowym w Wilnie, które udostępniło zabytki dawnego tatarskiego piśmiennictwa. Innym niezwykłym zabytkiem, ze względów konserwatorskich pokazywanym na wystawie tylko przez pewien czas, był unikalny tatarski egzemplarz ariańskiej Biblii nieświeskiej z 1572 r. zachowany w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest przygotowywany do zgłoszenia do programu Lista Pamięci Świata UNESCO.