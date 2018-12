Nowe prawo - e-akta pracownicze można wdrożyć od 2019 roku

Optymalizacja procesów kadrowo-płacowych, realne oszczędności i bezpieczeństwo danych – takie korzyści przyniesie ustawa o skróceniu czasu przechowywania dokumentów kadrowo-płacowych do 10 lat oraz możliwości prowadzenia ich w formie elektronicznej. Zmianę, która wejdzie w życie już 1 stycznia 2019 r., wyraźnie odczują nie tylko właściciele firm czy pracownicy działów personalnych, ale również sami zatrudnieni. Jak przygotować firmę na nadchodzące zmiany?

Identyfikacja wszystkich zmian, które muszą zostać wdrożone zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, może być dużym wyzwaniem dla firm. To bowiem wielowątkowy temat, który z jednej strony stwarza konieczność dużego zaangażowania działu HR danej organizacji, z drugiej zaś umiejętnego doboru i właściwego wykorzystania dostępnych narzędzi IT.

Zaufany partner kluczem do sukcesu

Chcąc ułatwić i przyspieszyć ten proces, organizacje powinny korzystać z porad zaufanego partnera. Takiego, który posiada doświadczenie w przeprowadzaniu procesów cyfryzacji oraz dysponuje portfolio klientów, którzy z tych rozwiązań korzystają na co dzień.

Wsparciem w digitalizacji procesów kadrowych może być elektroniczna teczka osobowa pozwalająca przechowywać cyfrowe kopie dokumentów pracowniczych z opcjami szerokiego i elastycznego zakresu raportowania.

Digitalizacja dokumentów

Największym wyzwaniem dla polskich pracodawców będzie digitalizacja tysięcy teczek pracowniczych. Warto to zrobić w przemyślany sposób, aby następnie import dokumentów do elektronicznych teczek przebiegał sprawnie i dawał w przyszłości możliwość sprawnego raportowania. Jeśli dokumenty mają być przechowywane jedynie w formie cyfrowej, to należy pamiętać także o opatrzeniu ich podpisem elektronicznym.

Proces digitalizacji można usprawnić również dla nowotworzonych dokumentów już na etapie ich powstawania poprzez generowanie dokumentów od razu w formie cyfrowej wraz z wykorzystaniem kodów kreskowych. Takie podejście zdecydowanie ułatwia zarządzanie dokumentami oraz ich obiegiem w organizacji.

Nowa ustawa nie wymaga jednak, by każdy dokument był tworzony cyfrowo, dlatego punktem wyjścia będzie określenie, które dokumenty mogą podlegać zmianie. Na przykład umowa o pracę lub oświadczenie pracodawcy o jej wypowiedzeniu powinny być nadal sporządzane na papierze i jedynie przechowywane w sposób elektroniczny. Co więcej skrócony okres przechowywania dokumentów będzie dotyczył osób będących w stosunku pracy od 1 stycznia 2019 r. To oznacza, że nie będzie konieczności dostosowania do nowej regulacji akt byłych pracowników. Niemniej jednak dopiero pełna archiwizacja akt osobowych do elektronicznych teczek przyniesie największe korzyści.

Samoobsługa i mobilność w służbie eDokumentów

Każda dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona w sposób, który gwarantuje jej poufność, integralność i dostępność chociażby w kontekście rozporządzenia RODO. By to zrealizować, firmy powinny rozważyć wdrożenie nowoczesnych systemów IT. A to nie musi wiązać się z długim czasem wdrożenia.

Jeżeli firma korzysta z systemu SAP HCM, samo wdrożenie rozwiązania do elektronicznej archiwizacji akt osobowych zajmuje zaledwie kilka dni, a usprawnienie, automatyzacja i wsparcie bieżącej pracy widać już po kilku tygodniach. W kontekście RODO warto pamiętać o kwestiach okresów retencji, czy pełnym logowaniu działań związanych z elektronicznymi kopiami dokumentów.

Ważnym elementem wchodzących w życie zmian będzie także możliwość obsługi procesu obiegu dokumentów i ich bezpośrednia dostępność dla pracowników. By należycie dopełnić tego obowiązku, firmy powinny zautomatyzować proces generowania dokumentów kadrowo-płacowych na podstawie zestawu szablonów i danych pracowniczych przechowywanych w systemie HR. W ten sposób można łatwo i szybko przygotować potrzebne zaświadczenia, zestawienia czy inne wydruki, a następnie wysłać je do pracownika mailem lub udostępnić poprzez przeglądarkę internetową w ramach funkcjonalności samoobsługi pracowniczej. Dzięki takiej organizacji dział HR i cała firma zrealizują procesy kadrowo-administracyjne zdecydowanie sprawniej.

Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów w GAVDI Polska, ekspert w dziedzinie rozwiązań do zarządzania kadrami