Koronawirus: świadczenie postojowe również dla studenta – zleceniobiorcy

- Czy student, do czasu ukończenia 26. roku życia, zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), może otrzymać świadczenie postojowe? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 15zq ust. 1 pkt 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. (dalej: tarcza antykryzysowa), osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej: umowa cywilnoprawna) – przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

b) nie może wykonywać swojej pracy w całości lub w części na skutek przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę, z którym zawarł umowę cywilnoprawną i nastąpiło to na skutek COVID-19,

c) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

Jeżeli osobą zatrudnioną na umowę zlecenia jest student, który nie ukończył 26 lat, kluczowe dla otrzymania przez niego świadczenia postojowego z ZUS jest stwierdzenie, że „nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu". Jako że studenci nie są w ogóle objęci ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zawartej z nimi umowy zlecenia – ani dobrowolnymi, ani obowiązkowymi – to za „inny tytuł" należy uznać inną, dodatkowo zawartą (oprócz umowy zlecenia) umowę, np. umowę o pracę. Wówczas student podlegałby ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a świadczenie postojowe by mu nie przysługiwało.