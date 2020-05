Wniosek o ponowną wypłatę postojowego już dostępny

Właściciele jednoosobowych firm i osoby na umowach cywilnoprawnych mogą po raz drugi wystąpić o wypłatę postojowego. Warunkiem jest złożenie w ZUS oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe. Poniżej dalsza część artykułu

Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego jest już dostępny na stronie internetowej ZUS. ZUS zachęca do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę.

- Wniosek, który jest jednocześnie oświadczeniem, można pobrać z naszej strony lub wypełnić go online przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. I ten sposób jest dużo lepszy gdyż automatycznie weryfikowana jest poprawność wypełnienia wniosku a tylko to jest gwarancją szybkiej wypłaty - mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Ktoś, kto występuje o ponowną wypłatę postojowego nie wpisuje konkretnych kwot, a jedynie oświadcza, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie – dodaje rzeczniczka.

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego.

Data 1 lutego 2020 pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych. W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu.

Uwaga na błędy - Uprzedzam, że osoby, które składają w ZUS wnioski papierowe, dostają wypłatę dużo później niż ci, którzy robią to przez Internet. Wypłaty postojowego płyną przede wszystkim na konta tych, którzy składają wnioski poprzez swoje indywidualne konta na PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty – wyjaśnia Kowalska-Matis.