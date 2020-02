Koronawirus: co może pracodawca? Zdania są podzielone

Wypełniając ten obowiązek, pracodawca ma do wykonania ciąg przewidzianych prawem działań. Zwłaszcza, jeśli ma uzasadnione podejrzenia, że pracownik jest chory. W ten sposób już na pierwszym etapie doprowadzi do zabezpieczenia zdrowia ogółu pracowników. Następnym efektem będzie wyjaśnienie stanu zdrowia tego pracownika, który może być chory.

- Działając w ramach tych przepisów pracodawca może zachęcać pracownika, by ten nie pojawiał się w miejscu pracy oraz aby udał się do lekarza. W przypadku odmowy skorzystania z porady lekarskiej przez takiego pracownika, pracodawca może nie dopuścić go do pracy – zaznacza ekspertka Pracodawców RP.

Jednak według Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca nie jest uprawniony do skierowania pracownika na badania lekarskie w sytuacji, gdy np. pracownik ma objawy przeziębienia i może zagrażać innym pracownikom. Chyba, że pracownik się na to zgodzi albo wizyta u lekarza zbiega się akurat z terminem kolejnego badania okresowego.

Pracodawca nie może też dokonywać samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Jeśli nie dopuści pracownika do pracy ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem, może narazić się na zarzut o nękanie, czy stosowanie mobbingu. Nie też zobowiązać podwładnego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, ani podjąć działań izolujących pracownika w ramach kwarantanny.

- Jeśli pracodawca uzyskał informacje, że pracownik przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, może zaproponować pracownikowi świadczenie pracy zdalnej. Warunki świadczenia pracy w domu powinny zostać uzgodnione w porozumieniu stron stosunku pracy. Nie mogą one naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy np. norm czasu pracy - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.

Tu Inspekcja zastrzega jednak, że pracodawca nie ma podstaw prawnych do zbierania informacji dotyczących miejsca wypoczynku pracownika, a pracownik nie jest zobowiązany do ujawniania miejsca, w którym spędził lub zamierza spędzić urlop. Tak więc uzyskanie informacji, czy pracownik przebywał w strefie, gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, może nie być proste.