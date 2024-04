Chiny mówią Ameryce, że mają normalne stosunki z Rosją (WIDEO)

Rzecznik chińskiego MSZ zwraca uwagę, że USA wspierające militarnie Ukrainę nie mają prawa dyskredytowania „normalnych” relacji gospodarczych pomiędzy Chinami i Rosją. Przy tym, dodaje, Chiny nie czerpią żadnych korzyści z wojny w Ukrainie

Tymczasem w roku ubiegłym chiński eksport do Rosji zwiększył się niemal o połowę (46,9 proc.) w dużej mierze za sprawą dostaw sprzętu IT. W ostatnich miesiącach, jak pisze „Financial Times”, w obrocie tym sprzętem zanotowano jednak pewną stagnację, co jest wynikiem chińskich obaw związanych z możliwością nałożenia nowych sankcji przez USA.

Sprawy te omawiała kilka tygodni temu w Guangzhou amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen. Przywódcy Chin podnoszą stale temat amerykańskich sankcji, zwłaszcza wysoko wydajnych procesorów. Amerykanie starają się ograniczyć napływ do USA subsydiowanych chińskich samochodów elektrycznych oraz paneli słonecznych.

Chłodne kontakty dyplomatyczne USA i Chin

W środę do wieczora nie wiadomo było, czy dojdzie do spotkania Antony’ego Blinkena z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Z przywódcą Chin rozmawiał kilka tygodni temu telefoniczne prezydent Joe Biden. Był to ich pierwszy kontakt od spotkania w listopadzie ubiegłego roku w Kalifornii przy okazji szczytu APEC, państw krajów Azji i obrzeży Pacyfiku.

Rozwojowi kontaktów dyplomatycznych nie sprzyjała w ostatnich latach wizyta Nancy Pelosi, szefowej Izby Reprezentantów, na Tajwanie, a także incydent na początku ubiegłego roku z chińskim szpiegowskim balonem zestrzelonym nad USA.