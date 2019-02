Umowa o pracę: bez podporządkowania nie ma etatu

Umowa o pracę pomiędzy spółką z o.o. a dominującym wspólnikiem i prezesem zarządu tej spółki nie wykreuje stosunku pracy wobec braku elementu pracowniczego podporządkowania.

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 2018 r. (I UK 27/17).

Sprawa trafiła do sądu w wyniku odwołania wspólnika, prezesa zarządu i zarazem pracownika spółki z o.o., którego ZUS uznał za niepodlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia w spółce.

W toku postępowania ustalono, że skarżący był wspólnikiem posiadającym 99,9 proc. wszystkich udziałów spółki z o.o. oraz członkiem jej dwuosobowego zarządu. Skarżący zawarł również ze spółką umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu, które ostatecznie zmieniono na stanowisko przedstawiciela handlowego. W okresie zatrudnienia zarząd wyznaczał skarżącemu obowiązki, jednak na co dzień nikt nie wydawał mu poleceń służbowych.

Sądy I i II instancji wskazały, że skarżący nie mógł skutecznie zawrzeć ze spółką umowy o pracę. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

Na wstępie SN przypomniał, że w dotychczasowym orzecznictwie nie kwestionuje się co do zasady możliwości nawiązywania umów o pracę ze wspólnikami i członkami zarządów spółek kapitałowych, pod warunkiem prawidłowej reprezentacji pracodawcy przy zawieraniu tych umów. SN podkreślił, że inaczej wygląda sytuacja zatrudnienia wspólnika, gdy udział innych wspólników w kapitale zakładowym pozostaje iluzoryczny. Z perspektywy prawa ubezpieczeń społecznych tego rodzaju spółkę należy traktować jak jednoosobową.

Następnie SN wskazał, że o objęciu ubezpieczeniem nie decyduje to, czy umowa o pracę została zawarta i czy jest ważna. Decyduje o tym to, czy strony tej umowy pozostawały w stosunku pracy, a więc czy doszło do faktycznej i rzeczywistej realizacji elementów charakterystycznych dla stosunku pracy, w tym przede wszystkim podporządkowania. W ocenie SN, w badanej sprawie nie występował element podporządkowania. Skarżący był jedynym faktycznym członkiem zgromadzenia wspólników podejmującego uchwały w sprawach dotyczących funkcjonowania spółki. Był też jedyną osobą faktycznie wykonującą prawa i obowiązki członka zarządu. W ten sposób, działając jako w istocie jedyny udziałowiec oraz członek zarządu spółki sam sobie wyznaczał obowiązki i określał sposób ich realizacji. Właśnie dlatego nie można było uznać, że podlegał on obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia w spółce.

Sprzeczność pomiędzy właścicielskim i pracowniczym statusem skarżącego uniemożliwiła skuteczne nawiązanie stosunku pracy.

Komentarz eskperta

Katarzyna Dulewicz, radca prawny, Partner w kancelarii CMS

Omawiany wyrok jest o tyle istotny, że podkreśla rolę podporządkowania pracowniczego jako elementu przesądzającego o tym, czy stosunek pracy został faktycznie nawiązany. W odniesieniu do badanej sprawy, taki pogląd jest w pełni zrozumiały. Dominujący wspólnik i członek zarządu nie może być jednocześnie pracownikiem, bo musiałby być podporządkowany samemu sobie. Rozważania SN mogą jednak budzić wątpliwość co do ogólnej możliwości zatrudniania wspólników i członków zarządu na umowach o pracę, bo tu też przecież ciężko dopatrzeć się elementu podporządkowania. TXT - Krotko - 8.25 - L: Dobra wiadomość jest taka, że zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę jest w dalszym ciągu możliwe. Mimo że pracownicze podporządkowanie jest tu na pozór nieobecne, to zgodnie z orzecznictwem wyraża się ono m.in. w respektowaniu uchwał wspólników i w wypełnianiu obowiązków z kodeksu spółek handlowych. W dalszym ciągu istnieje również możliwość zawarcia umowy o pracę ze wspólnikiem sp. z o.o. Taka spółka może zatrudnić wspólnika na stanowisku członka zarządu lub na innym odpowiednim stanowisku, np. przedstawiciela handlowego czy specjalisty. Z tak wskazanego stanowiska wynikać będzie wówczas podporządkowanie pracownicze. Przy zatrudnianiu wspólnika trzeba jednak pamiętać o sygnalizowanym przez SN wyjątku, a więc, że wspólnik nie może zostać pracownikiem, jeżeli udział innych wspólników w kapitale zakładowym spółki jest iluzoryczny (I UK 8/11). Dodatkowo, w dotychczasowym orzecznictwie SN kwestionuje się możliwość pracowniczego zatrudnienia jedynego wspólnika spółki przy czynnościach zarządczych (III UK 226/15).