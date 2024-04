Decyzja SN to konsekwencja ruchu Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która w ostatnim czasie przejęła tę sprawę do prowadzenia. W ubiegłym tygodniu prokuratura ta wycofała z Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu i ściganie Wrzosek zwracając się przy tym o umorzenie sprawy. W konsekwencji we wtorek Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN podczas niejawnej rozprawy uwzględniła prośbę prokuratury i umorzyła sprawę.

Reklama

Wrzosek komentując decyzję SN w rozmowie z Rzeczpospolitą powiedziała, że odczuwa gorzką satysfakcję. Dodała, że byłaby zainteresowana merytorycznym rozstrzygnięciem zamkniętej właśnie sprawy. - Czysto osobiście czuję się bardziej zmęczona niż zadowolona rozstrzygnięciem tej sprawy. Taka spóźniona sprawiedliwość jest zaprzeczeniem sprawiedliwości – mówi Wrzosek.

Zapowiedziała przy tym podjęcie kroków prawnych wobec osób, które doprowadziły do skierowania wobec niej wniosku o uchylenie immunitetu.

Ziobro chciał ścigać prok. Wrzosek i prok. Mróz

Zakończone we wtorek postępowanie immunitetowe dotyczy jednej z dwóch warszawskich prokuratorek, którym prokuratura zarządzana przez Zbigniewa Ziobrę chciała postawić zarzuty przekazania informacji niejawnych ze śledztwa osobom nieuprawnionym