To sedno najnowszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.

Reklama

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim (dalej: „Trybunał”) umorzył postępowanie dyscyplinarne względem klubu sportowego. Polski Związek Rugby zaskarżył to orzeczenie do Sądu Najwyższego, pytając w skardze kasacyjnej m.in. czy wspomniany Trybunał ma kompetencję do wiążącej oceny prawidłowości działań organów polskich związków sportowych (w sprawie chodziło o wewnętrzne przepisy szkoleniowe młodzieży i ewentualne sankcje za niedopatrzenia).

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 45d ust. 2 ustawy o sporcie, od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do SN w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.

Czytaj więcej Sport Polski Komitet Olimpijski wycofuje się ze zmian. „Zarzucali, że betonujemy PKOl” Władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) przygotowały projekt zmian w statucie, który miał wydłużyć kadencję prezesa z czterech do ośmiu lat. To się jednak nie wydarzy. - Będzie autopoprawka - zapowiada sekretarz generalny Marek Pałus.

Czy Sąd Najwyższy sprawdzi skargę związku sportowego?

W normalnym trybie skargę kasacyjną rozpatruje w pierwszej kolejności jednoosobowo sędzia, który dopuszcza ją (lub nie) do merytorycznego rozpoznania.