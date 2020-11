Najemcy w galeriach handlowych liczą na kolejną pomoc

Tarcza 2.0 przewidywała wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy) w galerii o powierzchni powyżej 2 tys. mkw. (art. 15ze).

– Nie zawiera on ograniczenia czasowego jego obowiązywania. Ustawodawca celowo pozostawił określenie „właściwe przepisy", aby zostawić na przyszłość furtkę do wprowadzenia i znoszenia dalszych zakazów i nakazów. Oznacza to, że od 7 listopada do 29 listopada ponownie art. 15ze ww. ustawy znajduje zastosowanie. Za ten okres wynajmujący w stosunku do najemców objętych zakazem handlu nie ma więc prawa żądać zapłaty czynszu, opłat eksploatacyjnych ani korzystać z zabezpieczeń ustanowionych na wypadek niewykonywania zobowiązań pieniężnych przez najemców, takich jak gwarancje bankowej, kaucje czy dobrowolne poddanie się egzekucji z mocy art. 777 kodeksu postępowania cywilnego – wyjaśnia Kamil Szmid.