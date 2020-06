Tarcza antykryzysowa 3.0: najważniejsze zmiany ws. dofinansowań dla przedsiębiorców

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0) wprowadza ważne zmiany w tym zakresie, jak np.: nowy termin rozpoczęcia prowadzenia działalności jako kryterium do otrzymania świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe jest to świadczenie, które zakłada rekompensatę utraconych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. O świadczenie postojowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek przychodów z powodu COVID-19 o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.