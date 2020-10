Koronawirus: siłownie i kluby fitness zamknięte bez podstawy prawnej

Niektóre kluby, by przetrwać, starają się omijać przepisy, m.in. wynajmując sprzęt do ćwiczeń lub organizując zawody sportowe.

Niektóre kluby ryzykują i starają się omijać restrykcje. Zmieniają swoją działalność, np. siłownie sprzedają teraz sprzęt i wynajmują go osobom do testowania. Inni organizują zawody sportowe lub zgromadzenia religijne członków związku, np. Kościół Zdrowego Ciała.

Kluby sporo w ten sposób ryzykują. Sanepid może nałożyć na nie kary administracyjne do 30 tys. zł, a policja karać mandatami. Możliwe, że będzie podobnie jak z obowiązkiem noszenia maseczek: tu również brakuje rozwiązań ustawowych. Te siłownie, które się nie zamknęły, będą odmawiać płacenia kar, a sprawy trafią do sądów.

– Dla nas to być albo nie być. Kluby i siłownie to miejsce pracy dla 100 tys. osób oraz miejsce aktywności fizycznej dla 3 mln Polaków. W tej chwili rozmawiamy z rządem. Zaproponowaliśmy wprowadzenie ostrzejszego od soboty reżimu sanitarnego, m.in. zwiększenie dystansu z 1,5 do 2 m oraz otwarcie siłowni – mówi Tomasz Napiórkowski.

– Z dnia na dzień zostałam pozbawiona środków do życia. Pracowałam w trzech klubach fitness w Trójmieście na umowę zlecenia. Wynagrodzenie otrzymywałam za przeprowadzone zajęcia. Kluby nie płacą, bo nie mają dochodów. Nie rozumiem decyzji rządu. Przestrzegaliśmy reżimu sanitarnego, sprzęt do ćwiczeń znajdował się w dużych odległościach od siebie, ćwiczący mieli ręczniki, a kiedy klubowicze zapomnieli zdezynfekować po sobie sprzęt, robił to za nich trener. W klubach, w których pracowałam, nie było ani jednego przypadku zachorowania, ani też kwarantanny. Nie słyszałam też, by w jakichkolwiek siłowniach zdarzały się tego typu przypadki – podkreśla Małgorzata Piekarek.