05:16 W nocy nad obwodami biełgorodzkim i rostowskim strącono 12 dronów

Informacje takie przekazuje Ministerstwo Obrony Rosji. 11 dronów zostało strąconych nad obwodem rostowskim.



05:14 USA: W obwodzie kurskim jest 11 tys. żołnierzy z Korei Północnej

Zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh w czasie konferencji prasowej poinformowała, że w obwodzie kurskim jest 11 tys. żołnierzy z Korei Północnej. Nie wykluczyła, że liczba ta może się zwiększyć.



05:11 Prorosyjski prezydent separatystycznej Abchazji zmuszony do dymisji

Do dymisji Aslana Bżaniji doszło po masowych protestach w Suchumi, stolicy separatystycznej republiki. Uczestnicy protestów nie zgadzali się na ratyfikację przez władze Abchazji porozumienia, które umożliwiałoby obywatelom Rosji kupowanie nieruchomości w Abchazji. Porozumienie forsował Bżanija, uważany za prorosyjskiego polityka.

04:45 Ukraińska Gwardia Narodowa publikuje nagranie z ataku drona na zestaw do walki radioelektronicznej

Do ataku doszło w rejonie pokrowskim. Udany atak przeprowadzili żołnierze 14. Brygady Gwardii Narodowej.



04:42 W obwodzie sumskim dron uderzył w budynek mieszkalny w mieście Głuchów

Telewizja Suspilne wynika, że po ataku na Głuchów są zabici i ranni. Pod gruzami zniszczonego budynku mogą znajdować się ludzie.



04:40 Rosyjskie drony-kamikadze atakowały w nocy Ukrainę

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim. W obwodzie kijowskim aktywna była obrona przeciwlotnicza.



04:37 Szef MSZ Ukrainy: Rosja traci na Ukrainie w 10 dni tylu żołnierzy, ilu straciła w Afganistanie w 10 lat

- Obecnie Rosja traci ok. 1,5 tys. żołnierzy, zabitych i rannych, codziennie w wojnie na Ukrainie. W 10 dni traci ich tylu, ilu ZSRR stracił w czasie wojny w Afganistanie w ciągu 10 lat – mówił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Ukrainy, Andrij Sybiha. O rosyjskich zdobyczach na Ukrainie Sybiha mówił, że są to „najbardziej krwawo zdobyte metry kwadratowe w historii”. - Co pokazuje też, jak niska jest cena ludzkiego życia w Rosji – dodał.



04:33 Siergiej Ławrow przekonuje, że relacje między Chinami a Rosją są na „bezprecedensowym poziomie”

Ławrow mówił o tym w czasie spotkania z szefem MSZ Chin, Wangiem Yi, na marginesie szczytu G20 w Rio de Janeiro. - Jesteśmy w bezprecedensowym etapie rozwoju naszych strategicznych relacji (...) co potwierdzają regularne kontakty pomiędzy prezydentem (Federacji Rosyjskiej Władimirem) Putinem i przewodniczącym (Chińskiej Republiki Ludowej) Xi Jinpingiem – mówił Ławrow. Szef MSZ Rosji przekonywał też, że model „równej, obustronnie korzystnej współpracy dwóch mocarstw jest atrakcyjny dla innych, podobnie myślących państw”, czego dowodem jest „aktywność BRICS”.



04:31 Nad obwodem rostowskim strącono dwa ukraińskie drony

Drony zostały strącone nad obwodem około północy – napisał w serwisie Telegram p.o. gubernatora obwodu rostowskiego Jurij Sliusar. Szczątki jednego ze strąconych dronów raniły jednego z mieszkańców, który został hospitalizowany.



04:28 Delegacja z Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej przybyła do Pjongjangu

O wizycie informuje północnokoreańska agencja KCNA. Na czele delegacji stoi rektor akademii, Władimir Zarudnicki.



04:25 Wiceminister obrony Rosji odznaczył żołnierzy rosyjskiej armii, którzy brali udział w zajęciu Wuhłedaru

Uroczystość zorganizowano na froncie. Wiktor Goremykin wręczył odznaczenia państwowe żołnierzom grupy wojsk „Zachód”, którzy brali udział w zajęciu Wuhłedaru. Miasto w obwodzie donieckim jest okupowane przez Rosjan od początku października.



04:24 Wojna Rosji z Ukrainą trwa już 1000 dni

Po 1000 dniach walki Rosja kontroluje ok. 18 proc. terytorium Ukrainy.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 999 dniu wojny (MAPA)

