Indie nie chcą diamentów z Rosji. Sankcje działają, handel zamarł

Eksport rosyjskich diamentów do Indii zaczął spadać po raz pierwszy w kwietniu tego roku, kiedy to okazał się niższy o jedną piątą w ujęciu rocznym. We wrześniu import kamieni z Rosji do Indii był niższy już o 96 proc. r/r. Według danych indyjskiego ministerstwa handlu i przemysłu, na które powołuje się Interfax, w ujęciu fizycznym rosyjski eksport do Indii wyniósł we wrześniu 37 tys. karatów, a w ujęciu wartościowym – 1,5 mln dolarów. Dla porównania: we wrześniu 2023 r. Indie sprowadziły z Rosji 917 tys. karatów o wartości 112 mln dolarów.

Koncern Alrosa wyprzedawał diamenty z obawy przed sankcjami

Wcześniej import kamieni szlachetnych z Rosji do Indii rósł z roku na rok. Uczestnicy rynku tłumaczyli to wyprzedażą przez koncern Alrosa zapasów przed spodziewanym zaostrzeniem zachodnich sankcji. Państwa G7 zakazały importu rosyjskich diamentów od 1 stycznia 2024 roku, a od 1 marca rozszerzyły zakaz na dostawy kamieni obrobionych (brylantów) w krajach trzecich. Indie są największym na świecie eksporterem oszlifowanych diamentów z udziałem na poziomie 26,5 proc. w globalnym rynku.

Ogółem we wrześniu New Delhi zmniejszyło swój łączny import kamieni szlachetnych o prawie jedną czwartą (23 proc.) w porównaniu z rokiem ubiegłym, do 1,43 miliona karatów. Największymi dostawcami diamentów do Indii były Belgia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Hongkong, który do napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku ustępował Rosji pod względem wielkości sprzedanych do Indii diamentów.

USA i Chiny potrzebują mniej diamentowej biżuterii

W ostatnich latach indyjski przemysł diamentowy borykał się jednak z trudnościami wynikającymi z ogólnego kryzysu w branży. W roku finansowym 2023-24 indyjski eksport zmniejszył się o 27,6 proc. r/r, a w pierwszym kwartale bieżącego roku 2024-25 o kolejne 15 proc. Główną przyczyną jest spadający popyt w USA i Chinach. W październiku ubiegłego roku Indie musiały nałożyć dwumiesięczny zakaz importu surowca diamentowego ze względu na spadające ceny na kluczowych rynkach.