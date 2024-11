USA zezwoliły Ukrainie atakować cele w Rosji rakietami ATACMS. Gen. Bogusław Pacek komentuje

Rakiety ATACMS dla Ukrainy. Dlaczego USA zareagowały dopiero teraz?

Generał uważa, że decyzja Bidena miała szerszy kontekst. – Bardziej chodziło o reakcję na udział wojsk północnokoreańskich w tej wojnie. Kim Dzong Un niedawno oświadczył, że chce wysłać do Ukrainy W kolejnych rotacjach 100 tys. żołnierzy, by nabrali doświadczeń wojennych – stwierdził.



Zdaniem Packa, Biden chciał także „uniknąć kompromitujących sugestii, że USA zaczęły biernie przypatrywać się słabnięciu Ukrainy”. Jego zdaniem była to także „pewna demonstracja” przed Donaldem Trumpem. – Krótko przed wyborami prezydenckimi zapowiedział wykorzystanie wszystkich pieniędzy przeznaczonych przez Kongres na pomoc Ukrainie, a to ok. 6 mld dolarów. To komplikuje plany Trumpowi, który w tej sytuacji nie będzie mógł – mimo szumnych deklaracji – w jeden dzień zakończyć wojny – dodał.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał decyzję USA „nową rundą napięcia”. Generał Pacek ocenił, że Moskwa może zareagować różnie, od ataków na Ukrainę po działania hybrydowe w Europie. – Amerykanie, nim Biden ogłosił swoje plany, z pewnością dokonali właściwej oceny i nie wierzę, by wynikało z niej, że Putin zaraz naciśnie na guzik i świat stanie w ogniu – ocenił.



Na horyzoncie pojawiły się też propozycje pokojowe, m.in. z Turcji. Plan prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana zakłada utworzenie strefy zdemilitaryzowanej i zamrożenie konfliktu. Zdaniem byłego asystenta szefa Sztabu Generalnego ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych oznaczałoby to „zrealizowanie w dużym stopniu marzenia Putina”, a utworzenie takiej strefy jest „mało wykonalne”.



– Stworzenie skutecznej strefy zdemilitaryzowanej w obrębie 1200 kilometrów będzie kosztowało krocie. Ciekawe, kto miałby za to zapłacić. Poza tym, nie ma pewności, czy strefa będzie skuteczna, bo Rosja graniczy z Ukrainą nie tylko we wschodniej części, ale też przez prorosyjską Białoruś, która wiernie wykona każde polecenie Putina – podsumował gen. Bogusław Pacek.