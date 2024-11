Temat doktryny nuklearnej Rosji powrócił, po tym gdy USA miały wyrazić zgodę na atakowanie celów w głębi Rosji przy użyciu broni z USA

W nocy TASS opublikował wywiad z rzecznikiem Kremla, Dmitrijem Pieskowem, który przypomniał, że zmiany w doktrynie nuklearnej Rosji zostały uzgodnione i mogą zostać sformalizowane. Deklaracja ta padła dzień po pojawieniu się informacji, że USA wyraziły zgodę, by Ukraina atakowała cele w głębi Rosji przy użyciu broni dostarczanej jej przez USA – chodzi przede wszystkim o pociski ATACMS. Władimir Putin deklarował we wrześniu, że jeśli taka zgoda zostanie wydana, będzie to oznaczało, że państwa NATO włączają się bezpośrednio w konflikt z Rosją. Zdaniem prezydenta Rosji wynika to z tego, że wobec takiej zgody w namierzaniu celów w głębi Rosji i przeprowadzaniu ataków na jej terytorium będą musieli brać udział przedstawiciele państw NATO, ponieważ Ukraińcy nie posiadają odpowiednich kompetencji.



Jaki zasięg mają pociski ATACMS? PAP

Ukraina od miesięcy prosiła USA, ale też Francję i Wielką Brytanię, które dostarczają jej pocisków powietrze-ziemia SCALP-EG i Storm Shadow o zgodę na ataki na cele w głębi Rosji. Teraz amerykańskie media informują, że zgoda taka została wyrażona – powodem ma być pojawienie się w obwodzie kurskim żołnierzy z Korei Północnej, którzy mają brać udział w działaniach zbrojnych przeciwko Ukraińcom. W poniedziałek Sabrina Singh, zastępczyni rzecznika Pentagonu, szacowała, że w obwodzie kurskim jest już 11 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy.