Rosjanie żyją po rządami dyktatora, który nie liczy strat. W Ukrainie jest inaczej. Czy skala strat wojennych zmusza dzisiaj Kijów do zakończenia wojny?

Z jednej strony głównym celem Ukrainy jest wyzwolenie całego terytorium kraju. Ale powstaje też pytanie, jakim kosztem moglibyśmy do tego doprowadzić. Sytuacja nie jest łatwa. Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Sondaże wskazują, że liczba zwolenników negocjacji z Rosją rośnie, ale jednocześnie większość obywateli Ukrainy nie chce rezygnować z części terytorium i oczekuje na długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa.

Nadal w społeczeństwie jest poparcie dla kontynuacji działań wojennych, ale to nie przekłada się na wzrost liczby ochotników, którzy są gotowi udać się na front. Taki paradoks.

Mija 1000 dni wojny i dowiadujemy się z amerykańskich mediów, że USA pozwoliły na użycie swoich rakiet do uderzenia w głąb Rosji.

To bardzo dobrze, ale przyjąłem tę wiadomość z odrobiną sceptycyzmu. Wygląda na to, że nasi zachodni partnerzy nie wyciągnęli wniosków z własnych błędów po tysiącach dniach wojny. To dobry przykład tego, jak nie należy postępować. Pamiętam, jak podczas wojny w Afganistanie bombowce startowały z lotnisk w Wielkiej Brytanii, a gdy docierały do miejsca, to już nie było czego bombardować. Przyczyna była prosta. Bo start bombowców był relacjonowany przez stacje telewizyjne. Talibowie też oglądali te stacje i wiedzieli, że mają kilka godzin, by głębiej się schować.

Zobaczmy, jak postępuje nasz przeciwnik. O dostawach rakiet do Rosji z Korei Północnej dowiedzieliśmy się dopiero wtedy, gdy jedna z tych rakiet uderzyła w Ukrainę i mogliśmy zbadać jej resztki. Nie mogę więc zrozumieć, po co nagłaśniają tę decyzję, co do której mam wątpliwości.