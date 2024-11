Ilu Ukraińców wjechało w ostatnim czasie do Polski?

Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej wynika, że od 1 września do 17 listopada wjechało do Polski ponad 1,961 mln obywateli Ukrainy, z czego 1 766 255 przez granicę z Ukrainą – wyjechało ponad 70 tys. Ukraińców mniej. Statystyka nie pokazuje zatem dużej skali ucieczek do Polski, ale jak podkreśla Horków, problemem jest chociażby transport do naszego kraju. – Obecnie bilety na pociąg do Przemyśla są wyprzedane na dwa–trzy tygodnie przed terminem. A nie z każdego miejsca Ukrainy można dojechać autobusem – wyjaśnia.

Zdaniem Marii Janyski, posłanki KO i szefowej sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, scenariusz napływu dużej liczby uchodźców z Ukrainy wzmacnia decyzja Joe Bidena, prezydenta USA, który w niedzielę zezwolił Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu na terytorium Rosji – pocisków ATACMS.

– Przed nami trudny czas. Musimy wzmacniać granice i przyglądać się wnikliwie rozwojowi wydarzeń. Polska musi zadbać o uciekających przed wojną. Będziemy uruchamiać pomoc w zależności od potrzeb – zapewnia posłanka.

Pomoc dla uchodźców przygasła, a potrzeby są duże

W ciągu ponad dwóch i pół roku sytuacja dotycząca pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy się zmieniła. Dziś w Polsce działa tylko jeden punkt recepcyjny – w Przemyślu. – Nasza pomoc jest ograniczona miejscem, które nie jest duże. Prowadzimy tu hostel w sumie na 80 miejsc noclegowych, z czego część to miejsce na dwie, trzy doby i dom dla uchodźców do trzech miesięcy, który jest stale pełny. W ciągu dwóch, trzech tygodni chcemy oddać drugie piętro, dzięki czemu będziemy mogli pomieścić 40 osób, a więc drugie tyle – tłumaczy Igor Horków i podkreśla, że polski rząd musi w sposób instytucjonalny przygotować się na falę nowych uchodźców. – Kiedy pytamy tych, którzy dzwonią do nas dziś, dlaczego uciekają, najczęściej słyszymy: „dłużej się już nie da”. Część z nich to tacy uchodźcy wtórni – byli już w Polsce, ale wrócili do ojczyzny. A teraz ponownie muszą uciekać, by przeżyć – dodaje Horków.