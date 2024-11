Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1000 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po 1000 dniach rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie Rosjanie kontrolują ok. 18 proc. terytorium sąsiedniego państwa.

„Rosja może odpowiedzieć użyciem broni masowego rażenia przeciw Kijowowi i kluczowym obiektom NATO, gdziekolwiek są zlokalizowane. To oznacza III wojnę światową” - dodał Miedwiediew.



Reklama

Rosja już została zaatakowana pociskiem ATACMS?

Prezydent Rosji napisał o tym w tym samym czasie, gdy ukraińskie media zaczęły podawać, że Ukraina przeprowadziła już pierwszy atak z użyciem amerykańskiego pocisku ATACMS na cel w głębi Rosji – skład amunicji w obwodzie briańskim. Ukraińcy już wcześniej używali też pocisków ATACMS oraz pocisków Storm Shadow do ataku na cele na Krymie, który Rosjanie uważają za część Federacji Rosyjskiej (w rzeczywistości jest to nielegalnie okupowana część Ukrainy). W niedzielę wieczorem pojawiła się informacja, że USA wyraziły zgodę na to, by Ukraińcy używali dostarczanej im amerykańskiej broni – głównie właśnie pocisków ATACMS – do ataków na cele w głębi terytorium Rosji.



Miedwiediew nawiązuje do podpisania przez Władimira Putina dekretu, który zmienia rosyjską doktrynę nuklearną. Zmiana doktryny oznacza znaczne obniżenie progu użycia broni atomowej.