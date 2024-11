Kiedy ruszy budowa schronów

Ma to poprawić ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która dopiero 8 listopada została przyjęta przez Sejm, i trafiła do Senatu. Bo dzisiaj nie mamy Obrony Cywilnej i nie wiemy, ile jest schronów lub miejsc tymczasowego ukrycia. Ich budowę w szybszym tempie zakładał projekt tzw. małej ustawy schronowej, przygotowany przez Lewicę, ale utknął on w Sejmie.

Czy w czasie trwania wojny w Ukrainie w Polsce wybudowano chociaż jeden schron dla ludności cywilnej? Nie, bo ten proces ruszy dopiero w przyszłym roku. Tak zapowiada szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Przy okazji okazuje się, że na ochronę ludności nie zostanie przeznaczonych 0,3 proc. PKB, co pierwotnie zakładał projekt ustawy, ale o połowę mniej. Nie ma jednak co narzekać, w przyszłym roku na poprawę tej infrastruktury ma pójść 5–6 mld zł.

Banki w czasie wojny

Trzeba też pytać, jak do kryzysu jest przygotowany sektor bankowy. Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, Narodowy Bank Ukrainy przyjął regulacje, które miały zapobiec panice i utrzymaniu płynności finansowej banków. Zabroniono wypłat gotówką w walutach obcych, wprowadzono ograniczenia w dziennych wypłatach w narodowej walucie. W celu uniknięcia odpływu kapitału wprowadzono zakaz przelewów zagranicznych bez zezwolenia. Nic nie wiemy o podobnych planach w Polsce.

Od początku agresji celem Rosjan stała się infrastruktura medyczna i okazało się, że magazynowanie leków i środków medycznych powinno być zdecentralizowane. Szpitale w pobliżu działań bojowych nie radziły sobie z dużą liczbą rannych, brakowało personelu. Poważnym problemem okazało się leczenie traumy u cywilów i żołnierzy.

Jak służba zdrowia będzie działała w czasie wojny

Czy na bazie tych doświadczeń na ul. Miodowej w Warszawie, w Ministerstwie Zdrowia, przeprowadzono symulację przechodzenia służby zdrowia ze stanu pokojowego do pracy w czasie W? Czy mają miejsce szkolenia personelu specjalistycznego do pracy w takich warunkach, czy tworzone są rezerwy leków i sprzętu, banki krwi, rejestry dawców? Czy ktoś wpadł na pomysł, aby prowadzić przygotowania do transportu sanitarnego w cywilnych pojazdach typu pikap, dostawczych, autobusach, wagonach kolejowych? Czy szpitale są przygotowane na odcięcie prądu, wody i gazu, czy są wyposażane w mobilne urządzenia grzewcze? A przede wszystkim, czy planowana jest sieć alternatywnych placówek, które na wypadek wojny mogą przejąć funkcję lokalnych szpitali, a także rezerwy osób posiadających przeszkolenie medyczne?