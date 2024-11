Tysiąc dni agresji Rosji na Ukrainę doskonale opisują reakcje naszych polityków na decyzję odchodzącego prezydenta USA Joe Bidena, który miał zezwolić, aby amerykańskie systemy rakietowe, które są w rękach ukraińskich Sił Zbrojnych, mogły zostać wykorzystywane do ataków w głąb Rosji, np. w obwodzie kurskim.

Reklama

Sikorski: Biden odpowiada w języku zrozumiałym dla Putina

Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego i uczestnika walki o nominację na kandydata w wyborach prezydenckich Biden odpowiedział „w języku, który W. Putin rozumie”. „Ofiara agresji ma prawo się bronić. Siła odstrasza, słabość prowokuje” – napisał w serwisie X. W ramach kampanii wewnątrzpartyjnej wskazał, że dla niego priorytetem nr 1 będzie bezpieczeństwo. „Dlatego jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych będę wspierał budowę silnej armii, szczelnych granic i sprawdzonych sojuszy. Siła odstrasza, słabość prowokuje. Te wybory będą o bezpieczeństwie” – uważa Sikorski.

W podobnym tonie wypowiada się na platformie X jego partyjny konkurent prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. „Rakiety dla Ukrainy zamiast telefonów do Putina. Jedyna dobra odpowiedź na ataki na ukraińskie miasta” – komentuje. Upublicznia też zdjęcie ze spotkania z emisariuszami teamu Trumpa, którzy niedawno przebywali w Warszawie. „W interesie Polski jest przekonywanie wszystkich, którzy mają wpływ na przyszłą amerykańską administrację w Waszyngtonie, że utrzymanie zaangażowania we wspieranie Ukrainy jest konieczne dla stabilności kontynentu i wzmacniania bezpieczeństwa Polski. To nasza racja stanu”.