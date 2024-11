Jędrzej Bielecki: Joe Biden zmusza Donalda Trumpa do wspierania Ukrainy

W podobnym kierunku idą też wpisy na platformie X aprobowane przez Elona Muska, dziś najbliższego sojusznika Trumpa.

Decyzja o zniesieniu limitów na użycie ATACMS nie zmieni przebiegu wojny

Charakterystyczne jednak, że sam miliarder woli zachować milczenie. Być może chce dać sobie czas na zajęcie stanowiska? A może podczas niedawnego spotkania Biden konsultował z nim swoją decyzję?

Decyzja o zniesieniu limitów na użycie ATACMS-ów została w każdym razie podjęta w podobny sposób, jak to było z systemami artyleryjskimi HIMARS, myśliwcami F-16 czy czołgami Abrams: po bardzo długich wahaniach i w najmniej spodziewanym momencie. Wiele wskazuje na to, że Biden doszedł do wniosku, iż teraz nie jest to już tak ryzykowne. Ukraińcy (przy pomocy Ameryki) i tak już produkują znaczną ilość dronów zdolnych znacznie dalej uderzyć w głąb Rosji. Rosja pozostaje też słaba, skoro musi się posiłkować pomocą Korei Północnej. Jej zemsta jest więc w tej chwili mało prawdopodobna. Wreszcie Ameryka nie ma zbyt wielu systemów ATACMS, więc ich użycie zapewne ograniczy się w tej chwili to obwodu kurskiego. Nie doprowadzi więc do radykalnej zmiany przebiegu wojny.

Jedno jest pewne: tą decyzję Biden pokazał, że nie chce, aby przed jego odejściem front ukraiński się załamał, jak to się stało po wycofaniu Amerykanów z Afganistanu. Trumpowi, który chce przejść do historii jako silny przywódca, będzie bardzo trudno to zmienić.