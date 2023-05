05:02 Trump oświadczył, że gdyby on był prezydentem USA, wojna Rosji z Ukrainą nie wybuchłaby

W czasie spotkania z wyborcami w New Hampshire były prezydent USA mówił też, że gdyby był prezydentem zakończyłby wojnę Rosji z Ukrainą w ciągu 24 godzin.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Trump nie chciał powiedzieć czy uważa Putina za zbrodniarza wojennego W czasie moderowanego przez CNN spotkania z wyborcami Partii Republikańskiej i wyborcami niezależnymi w New Hampshire, były prezydent USA, Donald Trump zadeklarował, że jako prezydent zakończyłby wojnę na Ukrainie w 24 godziny.

04:38 W nocy w obwodzie zaporoskim słychać było eksplozje

Na terenie obwodu ogłoszono alarm powietrzny. Anatolij Kurtiew, sekretarz zaporoskiej rady miejskiej apelował do mieszkańców, by udali się do schronów. Alarm został odwołany ok. 2 w nocy czasu lokalnego.



04:34 Ukraiński dron zaatakował budynek administracyjny w obwodzie briańskim

Informację o ataku drona z Ukrainy na budynek administracyjny w mieście Starodub, w obwodzie briańskim, podał gubernator tego obwodu, Aleksandr Bogomaz na swoim kanale w serwisie Telegram.



04:27 Ambasador USA w Mołdawii: Szanujemy neutralność tego kraju

Kent D. Logsdon, ambasador USA w Mołdawii zapewnił, że USA szanują zasadę neutralności, jaką kieruje się była radziecka republika i "nie podejmują żadnych decyzji dotyczących statusu Mołdawii jako kraju neutralnego". - Wiemy, że w tutejszym społeczeństwie toczy się gorąca dyskusja o tym, czy Mołdawia potrzebuje neutralności, czy nie. My kierujemy się neutralnym statusem zapisanym w konstytucji Mołdawii - podkreślił Logdson w czasie spotkania ze studentami na mołdawskim uniwersytecie. Ambasador dodał, że decyzja o tym czy zachować neutralność, czy nie, powinna zostać podjęta samodzielnie przez mieszkańców Mołdawii. Jednocześnie dyplomata mówił, że USA pomagają stworzyć Mołdawii dobrze funkcjonujące siły zbrojne. Zwrócił uwagę, że od lutego 2022 roku USA zwiększyły pomoc militarną dla Mołdawii z 3 do 30 mln dolarów. - Ale rozumiemy też, że niezależnie od tego jak bardzo pomożemy Mołdawii, ma ona ograniczony potencjał z militarnego punktu widzenia. Ponieważ jest małym państwem z małą armią. Sądzę, że jest właściwe, iż rozmawiacie o sojuszach, współpracy z sąsiednimi krajami, by zapewnić obronę własnego kraju - mówił.



04:20 W Kongresie USA powstała rezolucja ws. uwolnienia przez Rosjan dziennikarza, Evana Gershkovicha

W wydanym oświadczeniu Izba Reprezentantów pisze, że rezolucja wzywa do "natychmiastowego uwolnienia Evana". Dokument został przedstawiony przez dwóch republikańskich kongresmenów i dwóch kongresmenów z Partii Demokratycznej. Autorzy rezolucji wzywają Moskwę do zapewnienia Gershkovichowi możliwości skorzystania z pomocy konsularnej, wzywają też władze USA, by te domagały się uwolnienia obywatela USA więzionego w Rosji. Rezolucja ma być głosowana w komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów 16 maja. Jeśli zostanie przyjęta - będzie głosowana na posiedzeniu plenarnym Izby Reprezentantów. Gershkovich został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Grozi mu do 20 lat więzienia.



04:19 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: